Pour être le plus transparent possible, Keep it simple est clairement le genre de disque qui s'écoute facilement et qui procure de bonnes sensations. Pas prise de tête, mais pas dépourvu d'intérêt non plus. Le trio, emmené par sa tête pensante Ian Giddey (aka Barefoot Iano aka membre fondateur du duo Mountain Men) qui en est à son quatrième album solo, a en effet tout pour plaire. Exécutant avec grâce et volupté douze chansons dans un registre blues folk teinté de jazz dans une atmosphère que ne renieraient pas les amateurs de sons de la Nouvelle-Orléans, le groupe permet à son auditoire de voyager dans un univers généreux et délicat. Ian Giddey, connu et reconnu comme harmoniciste, assure (au sens propre comme au sens figuré) également sur Keep it simple la guitare et le chant. Et ce disque, aux douze chansons douces et passionnantes, est une sacrée réussite. D'autant plus qu'il est facile, dans cet exercice, de s'égarer pour proposer des chansons sans goût et qui font parfois office de remplissage. Il n'en est rien avec Barefoot Iano qui a l'art de captiver les esprits et de capturer les sensations, tout ceci avec des titres simples mais parfaitement exécutés. Si bien que je n'ai pas de morceau en particulier à te conseiller, mais plutôt une écoute attentive de l'album dans son intégralité. Et je t'assure alors un vrai moment de détente pour tout oublier et se laisser guider au gré des aventures de nos trois héros. Bravo et surtout merci.

gui de champi