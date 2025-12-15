Je l'ai découvert avec "Sous l'orage", un titre né d'un coup de nerf et d'une boucle de guitare comme un exutoire. Depuis, Barbet trace sa route quelque part entre tension brute et confidences à cœur ouvert, dans un équilibre fragile mais vibrant entre guitare, machines et mots bien sentis. Derrière ce projet encore jeune, il y a un artiste en transition, qui a quitté son boulot pour ne plus regarder sa vie depuis le quai. Tout est fait maison : les prods, les textes, l'intensité. Mais petit à petit, Barbet s'entoure, affine sa vision, sans jamais lâcher ce fil tendu entre urgence intérieure et rage contenue. Rencontre avec un artisan du brut.

Comment tu te sens en sortant de scène, là, tout de suite après ce concert au Pop-Up ?

Un peu en redescente de "transe" je dirais. J'adore les sensations que tu peux avoir sur scène, la connexion avec le public. Il me faut encore une bonne demi-heure avant de redevenir "normal".



Tu as choisi "Sous l'orage" pour ouvrir l'EP. C'est une chanson importante pour toi ?

Oui. "Sous l'orage" était un accident. Au niveau de la création de ce titre, j'étais sur les nerfs un jour, et je suis allez enregistrer cette boucle de guitare. Puis j'ai composé le morceau en une soirée. J'ai sorti le morceau un peu pour combler un "trou" sur mon agenda de sortie. Puis, finalement, c'est celui qui a le plus pris. Il représente un truc spontané, brut, qui vient du cœur, et c'est ça qui représente bien l'EP je trouve.



Ce premier EP de 6 titres marque une étape forte. Comment est-il né, et à quel moment tu as su qu'il fallait le sortir maintenant ?

Quand j'ai sorti "Sous l'orage", je ne m'attendais pas du tout à cet engouement, sur les réseaux, etc... Le fait que ça puisse parler à autant de mon monde... quand je dis "autant", c'est à ma petite échelle en tout cas, ça doit être peu pour certains, mais beaucoup pour moi. Ensuite, j'ai sorti quelques singles en plus, puis assez naturellement, je me suis dit que c'était le moment de proposer un projet, pour marquer cette étape, et fêter autour d'un concert !



Tu as récemment changé de vie, quitté une certaine stabilité pour te consacrer pleinement à ce projet. Tu peux nous en dire plus ?

Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Un matin, je suis parti au taff, et je me suis dit qu'un jour je serai plus là, et je me demandais ce que je faisais encore ici à hésiter. Puis, je me suis activé pour incarner à 100% le projet.



Entre les machines, les prises maison et quelques invités comme Hugo à la guitare ou César en featuring, comment as-tu conçu l'enregistrement ?

Hugo (guitariste live) est arrivé plus tard dans le process. Au niveau de la création de l'EP et les enregistrements, tout a été fait à l'appart dans le petit home studio que je me suis créé. Pour être honnête, j'ai bien galéré au début. Les sons ont plus été composés avec l'instinct qu'avec la technique, j'ai appris beaucoup de choses en enregistrant l'EP, notamment avec des tutos sur Youtube, etc. Mais c'est cool, ça donne une petite touche "homemade", puis ça va me permettre d'arriver plus fort pour le prochain projet.



Malgré certaines collaborations, tu tiens à garder Barbet comme un projet solo. C'est une nécessité artistique pour toi ? Ou alors, tu l'envisages comme un groupe derrière toi avec moins de machine et une section rythmique humaine ?

Oui, c'est carrément le goal à terme. J'ai commencé solo par nécessité car je connaissais personne, ensuite j'ai rencontré Hugo qui m'accompagne à la guitare. Mais, petit à petit, j'aimerais m'entourer d'un drummer, un bassiste ce serait top. Petit à petit !



Tu sembles osciller entre un univers très produit et quelque chose de plus organique. Tu sais déjà vers quoi tu veux tendre ?

Oui, ben ça rejoint beaucoup ce que tu dis. Je veux garder des éléments de production très bruts. Pour moi brut = sincère, et je vais vraiment garder ce truc-là dans les sons. Et je veux habiller ça avec des éléments plus modernes, assez légèrement, pour avoir le côté produit dont tu parles. Je trouve que le mélange fonctionne bien et donne des couleurs assez particulières qui me plaisent bien !



Tes textes ont une sincérité très brute, souvent dans l'urgence. Quelle est ta manière d'écrire ? Tu travailles vite, ou tu prends le temps ?

Franchement, ça dépend. Un "Sous l'orage" par exemple est sorti très vite de ma tête, ou des morceaux comme "Nan nan nan". Et d'autres mettent plus de temps à sortir. Si ça vient, tant mieux, si ça ne vient pas et que je dois prendre 3 semaines à trouver la bonne phrase, je le ferai. Un son reste, autant prendre le temps d'avoir un texte qui te plaise.



Quand tu composes, tu pars de quoi en général ? Une phrase, une ligne de guitare, une rythmique ?

La plupart du temps, je pars d'une suite d'accords, une boucle de guitare qui me parle. Je cours dans mon home studio, si je n'y suis pas, pour pas perdre l'idée, et puis le process commence !



Il y a une rugosité dans ton son, mais aussi une vraie précision. Tu recherches un certain équilibre en production ?

Oui ! Et l'équilibre est encore à creuser. Si tu le sens, c'est que quelque part j'ai réussi à le faire ressentir, donc très content d'avoir cette question. Mais il y encore du chemin, et c'est un point sur lequel j'aimerais aller plus loin pour le prochain projet.



On t'a comparé à Nirvana pour cette frontalité dans l'écriture, cette tension dans les guitares. Est-ce que tu t'y reconnais ?

J'ai cru comprendre que cette comparaison a pas mal fait jaser sur les réseaux. Je comprends car c'est un groupe mythique, plutôt sacralisé auquel il ne faut pas toucher. Je n'ai pas la prétention de me comparer à eux, mais je peux comprendre qu'ils soient évoqués lorsqu'on décrit ma musique, étant donné qu'il y a ce côté brut et frontal. À part ce point, je m'y reconnais pas trop.



Est-ce que tu as le sentiment de "t'attaquer" à quelque chose ou à quelqu'un dans tes chansons ? Ou est-ce plus introspectif ?

Sur certains titres, oui. C'est marrant que tu parles de ce sentiment "d'attaque", je l'ai ressenti en écrivant, mais je n'avais pas forcément posé un mot dessus. Pour moi, le son, c'est surtout un déversoir de colère qui permet de bien se canaliser. Après, tu as d'autres titres un peu plus introspectifs et plus calme comme "Laisse-moi".



Les morceaux "Laisse-moi", "Nan Nan Nan", "L'espoir"... Il semble y avoir un fil conducteur. Tu vois cet EP comme un récit ?

Alors ce n'était pas prévu, mais oui. Quand j'écris, c'est de manière assez spontanée, et quand je "regarde" mes morceaux après coup, je me rends compte qu'il y a pas mal de sujets communs qui ressortent finalement... C'est pas mal pour faire une psychanalyse (rires). Pour le prochain projet, j'aimerais encore plus de cohérence, un fil conducteur encore plus marqué.



Certains titres datent-ils d'avant ce virage, ou tout a été écrit récemment dans cette nouvelle dynamique ?

Tout a été écrit après "Sous l'orage", donc vraiment ancré dans cette nouvelle dynamique.



Tu viens de Villefranche-sur-Saône, est-ce que cette ville a encore une influence sur ce que tu écris aujourd'hui ? Ou tu te sens désormais comme un parisien qui tire la gueule tout le temps ?

(rires) Même si j'y vis avec ma copine, je n'arriverai jamais à me sentir parisien. Honnêtement, Paris ne me déplaît pas, mais je trouve qu'il y a un côté plus "compliqué" que Villefranche. Plus de choix, plus de monde, plus de restos, de fringues, etc... Enfin, tu vois l'idée. Pour moi, Villefranche, ça représente le Beaujolais, des paysages simples et apaisants, quelques bons amis, ma famille. Moins de sophistication, je trouve qu'il y a un côté brut et sincère, donc je pense que oui, ça influence ma musique dans ce sens.



Tu es assez présent en ligne, sans en faire trop. C'est une stratégie réfléchie ou simplement un instinct ?

C'est pas évident les réseaux, honnêtement. Pour la musique, mais aussi pour tous les métiers d'ailleurs. Au début, je postais à l'instinct, mais quand tu n'es pas organisé ça devient vite une charge mentale. Donc au fil de l'eau, j'ai défini ma fréquence de posts, avec un agenda de sortie, etc, pour garder une présence sans être lourd.



Ce soir, on a entendu le public reprendre déjà certains titres. Tu l'avais anticipé ?

Pas du tout (rires). Ça me fait toujours bizarre de passer des réseaux à la scène. Les commentaires sur les posts, ce n'est pas vraiment tangible, même si certains font vraiment plaisir et sont très motivants. Je trouve qu'il n'y a rien de plus honorant que quelqu'un qui se déplace, et qui en plus connaît les paroles. Je sais que certains qui m'écoutent ont du mal à venir car loin de Paris. J'espère pouvoir faire des concerts dans les autres villes assez rapidement pour les rencontrer !



Il y a eu des moments très intenses sur scène. Y en a-t-il un que tu retiens particulièrement ?

J'aime bien les moments un peu "bagarre", quand le refrain de "Nan nan nan" part par exemple. Mais si je devais en choisir un, ce serait "Jour vert", le son qui parle des parents qui vieillissent et qui s'en iront. J'ai senti un petit truc dans la salle.



Est-ce que tu as déjà une idée de la suite ? D'autres morceaux en préparation, une tournée, des collaborations éventuelles ?

Carrément. Le projet est en préparation. Je suis un peu plus entouré qu'au début, notamment d'arrangeurs, etc, pour faire quelque chose de plus produit, en conservant l'esprit de base quand même. Bien hâte d'annoncer et de faire écouter tout ça, et, oui, ça va s'accompagner de concerts !



Pour finir : est-ce qu'il y a un thème, une phrase, une émotion que tu n'as pas encore osé écrire, mais que tu sais qu'un jour tu poseras ?

Oui ! Je pense à un morceau en particulier en cours d'écriture. On parlait du process tout à l'heure, qui pouvait être assez spontané ou inversement assez long. Là on est sur quelque chose de plutôt long, je prends le temps de trouver les bons mots. J'espère qu'il sera prêt pour le prochain projet.



Le mot de la fin ?

Merci pour ton interview, et vive le rock.

Merci Nico Barbet !

Photos : JC Forestier