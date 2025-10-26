Parfois, les réseaux sociaux ont du bon. Un jour, un mec en t-shirt à manches longues à motifs débarque sur mon fil. Comme d'habitude, mon son est coupé pour ne pas gêner les gens. Sur la vidéo, il joue de la guitare et des MP sont incrustés : "entre Louise Attaque et Nirvana", j'esquisse un sourire ironique, mets le son et relance la story... et là je suis embarqué par une musique qui va puiser dans le rock français, une touche d'électro et de grunge avec des textes recherchés... bref un OVNI pour 2025. Il y a en effet dans les premières secondes de "Sous l'orage" quelque chose de rare. Pas un effet. Pas une démonstration. Plutôt une charge émotionnelle qui vous traverse d'emblée, comme un souvenir qu'on aurait oublié de classer. La guitare grésille, la voix entre, et tout devient évident : Barbet ne joue pas, il livre. Un fragment de lui, un moment de vérité, une faille mise en musique. Ce titre ainsi qu'une poignée de titres déjà sortis et des inédits, dont le très touchant "Jour vert" (Feat Cesar), sort en juin 2025 sous forme d'EP. Six titres taillés au cordeau dans la lignée des grands noms du rock français. On parle souvent d'authenticité à tort et à travers, mais ici, le mot prend tout son sens. Barbet fait partie de ces artistes qui ne se planquent pas derrière la technique ou le genre. Il compose, écrit, enregistre et produit tout seul, dans l'espace clos de son home studio. Et pourtant, tout sonne ouvert. Spacieux. Vivant. Ce paradoxe est au cœur de ce qui fait la force du disque.



Les morceaux s'enchaînent sans se ressembler, mais avec une unité de ton et de souffle. "J'voudrais" claque comme une colère rentrée qui finit par gronder. Ce qui frappe aussi, c'est la justesse dans l'utilisation des machines. Jamais là pour tricher, elles viennent enrichir, souligner, parfois contraster. On est loin du rock figé ou passéiste : Barbet regarde devant, même s'il assume ses influences. On pense à Nirvana, oui - pour la rugosité mélodique, le côté brut du propos - mais aussi à cette école du rock francophone qui n'a jamais eu peur d'être fragile, tendu, imparfait. Il y a quelque chose entre l'électro de Revolution.com des No One Is Innocent et un timbre de voix chaleureux qui a fait le succès de Louise Attaque, mais modernisé, accéléré, avec le son d'aujourd'hui et l'âme en feu.



Bien qu'en solo, Barbet est en train de s'ouvrir car on sent que la formule pourrait évoluer... qu'il puisse s'entourer, faire grandir ses morceaux avec un groupe organique, sans perdre le côté DIY, les samples bien dosés, la matière électro qui s'immisce dans le rock sans le dompter. Ce premier EP, c'est un souffle. Un appel d'air. Une promesse tenue. Dans une scène française parfois trop lisse ou trop codifiée, Barbet fait figure d'électron libre : pas dans la posture, mais dans l'intention. Il ne ressemble pas. Il ne surjoue pas. Il propose. Et ce qu'il propose est fort, dense, sensible. C'est une œuvre personnelle qui tend vers l'universalité, taillée à vif, qui mérite d'être entendue bien au-delà du cercle de ceux qui l'ont déjà repéré sur les réseaux.