Je crois qu'on les a perdus... Suite au départ de Matt Hayward, ils ont décidé de continuer sans batteur, Julian Dorio (Eagles of Death Metal) n'ayant dépanné que pour quelques concerts. Ils ont fait confiance aux machines et à la science du rythme du producteur spécialiste du mix et du remix Richard X. Si on pouvait espérer que le groupe conserve sa fraîcheur et sa spontanéité, le résultat est décevant, ce nouvel album est sur-produit, boursouflé d'arrangements et dénué de vitalité. On y trouve bien quelques mélodies accrocheuses ("Carnivorous", "Love is all you love") mais l'esprit de Band of Skulls n'y est pas. Les boîtes à rythme n'en donnent pas vraiment, on n'y croit pas, l'espère d'électro-rock que le duo nous sert ne leur ressemble pas, eux qui respiraient le rock se sont transformés en faire-valoir de bidouillages et assemblages mécaniques. Si tu es batteur, tu peux désormais démontrer l'importance du jeu d'un humain avec ce Love is all you yove qui sonne bien creux à côté des précédents opus du groupe. Mais bon, si ça se trouve, les radios vont raffoler de ces sons bien propres et entériner ce triste choix de Band of Skulls.

Oli