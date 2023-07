Have a seat on me Hot mom Bite the pillow Blinded by the shot

Ah !!! En bon supporter du Racing Club de Lens, j'ai un peu de mal avec Nice cette année. Mais je veux bien faire une digression à ce principe purement footballistique en ce qui concerne Balls Out. Je les aime bien ceux-là. Si tu as bonne mémoire (que tu peux te rafraîchir sans difficulté en feuilletant le numéro 49 du Mag), je t'avais parlé du premier volet d'une trilogie entamée par Balls Out sur l'autoroute de l'enfer du rawk 'n' rawl. Le volume 2 vient d'arriver, et il sent le soufre comme le premier (que je vais m'empresser d'aller réécouter). Ça bourre à toutes les plages même si l'intro acoustique de la première ("Have a seat on me") m'a donné quelques sueurs froides. C'est lourd, ça riffe sans retenue et ça donne envie de mettre le son à fond. Encore une fois, c'est Motörhead et Nashville Pussy qui viennent à l'esprit, mais aussi Black Sabbath une fois le solo de "Bite the pillow" enclenché. Les allergiques au chant roc-k-ailleux passeront leur tour, les amateurs de sueur remercieront le quatuor sudiste de raviver la flemme du rock. Et en attendant impatiemment la fin de la boucle avec le prochain EP, comme on dit chez nous, dins ch'Pas d'Clais, Allez Lens et vive le sport.

gui de champi