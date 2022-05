Tant qu'il y aura des groupes comme Balls Out (tu sais, le quatuor rock'n'roll Niçois dont le premier album sans concession avait fait l'objet d'une chronique dans le numéro 38 du W-Fenec mag) qui s'évertueront à produire du rock'n'roll qui tache ;



Tant qu'il y aura des groupes comme Balls Out qui rendront hommage, avec leurs morceaux survitaminés et des voix rocailleuses, aux iconiques Lemmy et AC/DC ;



Tant qu'il y aura des groupes comme Balls Out qui continueront de jouer LE ROCK avec leurs tripes comme les rejetons de Nashville Pussy ou Airbourne savent le faire ;



Tant qu'il y aura des groupes comme Balls Out qui se contrefoutront des modes et resteront attachés aux valeurs qui sont les nôtres, à savoir : l'énergie, la saturation, des guitares à foison, des solos incandescents et les rythmiques endiablées.



Bref, tant qu'il y aura des groupes comme Balls Out qui sortiront des EP de la trempe de Volume 1 : Get dirty (premier d'une trilogie en cours), le monde n'est pas foutu. Solide sur ses appuis, le groupe délivre quatre brûlots d'une efficacité redoutable. Clairement, ça risque de te faire remuer ton popotin comme jamais en attendant la suite des réjouissances le plus vite possible. C'est un ordre !

gui de champi