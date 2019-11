Décidément, je suis gâté pour ce numéro du W-Fenec Mag. Mon rédac' chef m'a fait passer plein de disques de rock'n'roll. Je ne vais pas me plaindre, surtout quand s'est glissé dans le tas des skeuds à chroniquer le premier album de Balls Out, quatuor de Nice. Adepte du rock mi tempo inspiré par < rubrique>AC/DC et Kiss, et dans un style assez similaire à Clutch (en lorgnant parfois du côté de Airbourne ou Nashville Pussy), Balls Out, sans surprendre, te fera sans aucun doute passer 28 minutes d'enfer en revisitant les bases du rock qui tache : énergie, bon esprit, riffs implacables (et impeccables), chant burné et mélodies endiablées. Aussi à l'aise en jouant vite (le très Motörhead "Drumstick sucker") qu'en ralentissant le tempo (les AC/DCiens "Rock all day" et "Moaning hard"), Balls Out maîtrise son sujet sans le révolutionner, et au-delà d'un titre en particulier se distinguant des autres, c'est plutôt l'homogénéité et l'efficacité des huit brûlots qui domine. Incontestablement le genre de groupe à voir en live et à écouter fort, très fort, chez soi.

gui de champi