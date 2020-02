Hey, les gars, on fait quoi comme musique ? Si on faisait du rock qui envoie sans se prendre la tête ? Ça marche. Hey, les gars, on on fait quoi comme artwork ? Si on mettait le nom du groupe sans se prendre la tête ? Ça marche. Hey, les gars, on choisit quoi comme titre ? Si on prenait le nom du premier morceau sans se prendre la tête ? Ça marche. Hey, les gars, on choisit quoi comme titre pour la piste 8 ? Si on prenait le nom du groupe sans se prendre la tête ? Ça marche. Je continue ou t'as compris ? Ouais, les Balls Gone Wild ne se font pas trop chier à réfléchir, théoriser ou planifier les structures de leurs morceaux. On branche la gratte, la basse, les amplis, on sort les baguettes, on boit un coup, on appuie sur les pédales et c'est parti ! Le trio de Cologne applique des recettes qui ne sont pas de première fraîcheur (t'as capté qu'il y avait un jeu de mot ?) mais le fait sans aucune arrière-pensée, la démarche est juste pour le fun, envoyer des riffs entre potes, what else ? Tu veux ta dose d'énergie, de solo, de mélodies vénères, d'un hard rock qui ne serait pas celui de ton père ou ton grand-père, rapproche tes oreilles de ce High roller, succès et zéro prise de tête garantis.

Oli