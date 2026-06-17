Trio parisien de rock instrumental, Baleine allie la légèreté contemplative du post-rock avec la tension nerveuse du math-rock. C'est précisément ce dialogue entre les deux qui est mis en avant sur II, le deuxième album de Nicolas, Jonathan (tous les deux guitaristes) et Hector (batteur), sorti en avril dernier et qui vient naturellement faire suite à... I, leur premier essai. Comme tu le vois, on ne s'embête pas trop chez Baleine, on préfère aller à l'essentiel et toucher les émotions sans tergiverser et chercher à impressionner. À travers ses 7 titres, ce nouvel album joue la carte des mélodies aux rythmes lancinants, déstructurés et sombres à la Slint avec la finesse du jeu et l'intelligence de composition d'un Do Make Say Think. On rentre dedans comme papa dans maman. Baleine ne pastiche jamais ses influences, il rend plutôt hommage avec singularité aux scènes musicales qui aiment nous prendre la main pour mieux nous immerger dans leurs paysages sonores aux contrastes marqués. Sans révolutionner quoi que ce soit, la musique de Baleine a le mérite d'être rafraichissante dans le sens on n'est pas souvent gâté par la scène rock instrumental qui a la fâcheuse tendance à se perdre dans la redite sans saveur.

Ted

Publié dans le Mag #69