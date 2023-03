Signal from the Noise Unfolding (Momentum 73) City of Mirrors Beside April Love Proceeding Open Channels Timid, Intimidating Beside April (Reprise) Talk Meaning

Voici un disque arrivé chez nous (sans livret !) avec un retard notable, soit plus d'un an. Cela n'a pas la moindre conséquence puisque nous n'étions même pas informés de la sortie de ce nouvel album de BadBadNotGood, groupe de jazz canadien se frottant à plein de styles (le hip-hop avec Ghostface Killah sur Sour soul en 2015, ou encore ce fameux IV à consonance electro-soul-jazzy marqué par une multitude de collaborations sorti en 2016). Les Canadiens nous prennent à contre-pied cette fois-ci, puisque ce Talk memory s'inscrit comme un retour aux sources jazz. En effet, curieux de savoir où le combo allait nous amener en 2021 (rock ? œuvre expérimentale ? free-jazz ? classique ?), on se retrouve donc face à face avec un jazz qui aime toujours autant chercher de nouvelles formes orchestrales, se réinventer, sans pour autant oublier sa forme traditionnelle. Un album instrumental dense et varié qui rend hommage aux musiciens et compositeurs qui ont inspiré le travail du groupe (dont les inévitables John Coltrane ou Miles Davis).



Avec ce Talk memory, le groupe continue de nous éblouir de sa classe et de sa technique. Musiciens aguerris, ils ont pris le temps de faire un bilan après de longues tournées pour analyser le passé et faire "parler la mémoire" par des improvisations en studio en gestation longue (deux ans), contrairement à avant où elles s'effectuaient davantage sur scène. Ceci étant dit, on vous laisse imaginer un album retranscrivant à merveille ce qui pourrait être un concert dans un petit club de jazz avec ses différents mouvements et progressions, piano/forte, legato/staccato, orchestre/solo, romantisme/dramatisme, qui se reflètent autant dans des styles évidemment jazzy ("Unfolding (Momentum 73)", "Open channels") mais aussi soul ("Love proceeding") voire rock ("Beside april"). Talk memory est en définitive une exploration du beau en collectif (Arthur Verocai, Laraaji, Terrace Martin, Brandee Younger et Karriem Riggins sont venus prêter mains fortes aux Canadiens). Par conséquent, on ne regrette pas d'avoir attendu plus d'un an cette première sortie du groupe chez XL Recordings.

Ted