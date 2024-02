Au début des années 2000, les Liégeois de Back of Seadogs sortent deux EPs qui mettent à l'honneur le Rock. Et depuis 2004, plus de nouvelles... En 2023, le groupe reprend sérieusement du service, donne plusieurs concerts cet été et j'imagine que l'un de ses membres fait une recherche Google "Back of Seadogs"... Et la première réponse, c'est la page du W-Fenec où sont chroniqués leurs deux EPs mais pas leur album sorti en 2011, la promo n'étant pas spécialement leur point fort. Cet oubli est réparé avec un petit courrier et me voici à écouter ce combo qui surgit du passé avec un CD d'il y a plus de 10 ans pour qu'on parle de lui aujourd'hui. Mais pourquoi pas, surtout qu'on a une nouvelle rubrique qui évoque ces disques exhumés du passé qu'on n'a pas chroniqués.



Son titre ? Back to the party ! Un titre idéal pour un retour aux affaires en 2011 et qui est donc toujours valable 12 ans après ! Le quintet a peut-être vieilli mais n'a probablement pas perdu son énergie et l'envie d'envoyer du riff old school à travers les amplis. Come on baby, let's rock ! On appuie sur les pédales et ça envoie, c'est aussi simple que ça ! À part sur le plus groovy "Lonely boy" (à l'accent très anglais) et le complètement ska "Born in 64", la cadence ne ralentit qu'exceptionnellement, tant pis pour les minettes qui attendent les ballades, quand les Back of Seadogs organisent une fête, ça sent la bière et la sueur mais on s'en fout car il n'y aura pas de slow ! Il faut que ça bouge, que ça danse, que ça se déhanche et pour cela, il suffit de mettre le disque sur la platine et de compter jusqu'à 4.



Le rock est immortel, l'envie de faire du rock est immortelle, mon besoin de parler de rock est vital, merci donc à Back of Seadogs d'être toujours aussi vivant et si vous sortez une nouvelle galette, ne m'oubliez pas !

Oli

Publié dans le Mag #57