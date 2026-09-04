Il y a des groupes qui jouent du rock celtique. Et puis, il y a B.R.E.T.O.N.S, collectif XXL capable de transformer un fest-noz en déferlante punk, une chanson ouvrière en hymne fédérateur et un concert en immense pub breton sous tension électrique. Quatorze musiciens sur scène. Deux batteries. Des bombardes, des cornemuses, du violon, de l'accordéon, des guitares saturées et cette envie permanente de faire dialoguer héritage populaire et puissance rock moderne sans jamais sombrer dans le folklore figé. Sur le papier, cela pourrait vite devenir indigeste. Sur D.A.O.U, deuxième album du collectif, cette abondance devient justement le moteur du disque.



Un disque qui s'ouvre directement sur "I'm shipping up to Boston", classique des Dropkick Murphys, repris ici avec une énergie frontale et un son énorme. Batteries qui cognent, guitares épaisses, instruments traditionnels lancés à pleine vitesse : B.R.E.T.O.N.S ne cherche jamais la reprise respectueuse ou scolaire. Le collectif avale littéralement le morceau pour le faire entrer dans son propre univers. Une déclaration d'intention parfaite. Parce qu'il faut un certain cran pour aller se mesurer à ce genre d'hymnes modernes du rock celtique. Même chose plus loin avec "Brest", l'un des singles du disque, où le collectif s'attaque à Miossec sans filet. Là encore, plutôt que d'imiter, B.R.E.T.O.N.S transforme. La mélancolie urbaine du morceau original laisse place à quelque chose de beaucoup plus ample et fédérateur, presque conçu pour être repris à pleins poumons au milieu d'un festival. Tout D.A.O.U repose d'ailleurs sur l'idée de s'approprier l'histoire musicale, sociale et culturelle bretonne pour la projeter dans le présent. Le collectif revendique autant l'héritage des The Pogues et des Dropkick Murphys que celui d'Alan Stivell ou de Tri Yann. Et cela s'entend partout. Les morceaux en breton côtoient les refrains punk, les chants traditionnels croisent les guitares saturées et les textes engagés émergent au milieu de cette immense fête collective. "Penn sardin" illustre parfaitement cette démarche. Inspiré des luttes des ouvrières sardinières de Douarnenez en 1924, le morceau ne sonne jamais comme une simple relecture patrimoniale. B.R.E.T.O.N.S le recharge en tension et en urgence. Et puis, il y a les moments où le collectif assume pleinement son côté machine de guerre live. "Farandolenn", composé spécialement pour l'album, mélange danse traditionnelle et énergie rock avec une efficacité redoutable. Tout est pensé pour le mouvement, les refrains collectifs, les scènes de festival et les verres levés. Le disque possède cependant le défaut de sa qualité principale : son gigantisme. Quinze musiciens, plusieurs chanteurs, une multitude d'influences... forcément, D.A.O.U manque parfois d'homogénéité. Certains passages donnent presque l'impression d'écouter plusieurs groupes réunis sur un même disque. Mais au fond, c'est aussi ce qui rend l'album vivant.



D.A.O.U possède autant de facettes que de chanteurs. Autant de visages que la Bretagne elle-même. Festive, mélancolique, rugueuse, militante, excessive, populaire et imprévisible. Comme la météo locale, finalement.

JC

Publié dans le Mag #71