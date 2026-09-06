Avec D.A.O.U, son deuxième album, B.R.E.T.O.N.S confirme la montée en puissance d'un projet hors normes. Quatorze musiciens sur scène, des guitares plus massives, des morceaux en breton, des hymnes rock, des chants populaires réinventés et cette volonté permanente de faire dialoguer mémoire collective et énergie live. Entre reprises ambitieuses, engagement culturel et organisation quasi militaire pour faire tourner un collectif aussi imposant, rencontre avec un groupe qui préfère faire vivre la Bretagne plutôt que de la figer dans le folklore.

Vous êtes quatorze sur scène. À ce stade, ce n'est plus un groupe, c'est une PME bretonne avec bombardes intégrées. Qui gère les conflits d'ego et surtout... les feuilles de route ?

On est obligés d'avoir une organisation très structurée, sinon ça devient vite ingérable. Mais la vraie force du groupe, ce sont justement les individualités. Chacun et chacune apportent des compétences qui dépassent largement la scène : booking, régie, communication, graphisme, réseaux, organisation des tournées... On fonctionne un peu comme une petite structure autonome où tout le monde prend sa part du projet selon ses compétences et ses envies. Les egos passent naturellement au second plan, parce que tout repose sur cet équilibre collectif. Personne ne porte le projet seul, c'est l'énergie commune et la confiance entre nous qui font tenir l'ensemble.



Entre les cachets de concerts, les droits SACEM et les frais de déplacement, est-ce qu'il reste encore assez pour se payer une galette-saucisse à la fin du concert ?

Avec tous les frais qu'implique un collectif comme le nôtre, l'équilibre reste forcément précaire, mais il permet de vivre. Il fait tourner le groupe, permet de créer, de voyager et de continuer à défendre ce projet auquel on croit profondément. On n'est pas là pour faire fortune. Ce qu'on cherche, c'est une aventure artistique et humaine collective, menée avec exigence et sincérité. Et s'il reste de quoi partager une galette-saucisse et une bière après le concert, on considère que le modèle tient encore debout.



D.A.O.U marque un virage plus rock et plus massif. À quel moment vous vous êtes dit : « Bon, la bombarde c'est bien, mais avec des guitares qui arrachent c'est encore mieux » ?

La bombarde ou la cornemuse ont déjà une puissance énorme. En les confrontant à des guitares plus massives, à des basses plus présentes et à une énergie rock, on s'est rendu compte qu'on ne perdait pas l'identité bretonne du groupe, au contraire, elle gagne en ampleur. Avec D.A.O.U, on a voulu assumer cette intensité plus frontale, presque physique en live. L'idée n'a jamais été d'opposer tradition et modernité, mais de les faire dialoguer pour construire un son qui nous ressemble aujourd'hui.



Reprendre "Brest" de Miossec ou "I'm shipping up to Boston" des Dropkick Murphys, ce n'est pas exactement choisir la facilité. Vous avez conscience qu'il faut une certaine dose de courage... ou d'inconscience ?

Ce sont des morceaux très identifiés, parfois presque "intouchables", donc il y a forcément une responsabilité. Mais on ne les reprend pas pour faire mieux ou pour la performance, on les joue parce qu'ils résonnent avec nous et qu'on peut les réinterpréter avec notre langage et notre énergie collective. Il y a peut-être un peu de culot, oui, mais surtout beaucoup de respect et de confiance dans ce qu'on est capables de proposer ensemble.



Vos reprises façon B.R.E.T.O.N.S donnent parfois l'impression que vous essayez de vous réapproprier une partie de l'histoire musicale et populaire bretonne. C'est une manière de transmettre cette mémoire à votre génération ?

Il y a clairement une dimension de transmission, même si ce n'est pas un mot d'ordre. On vient tous et toutes de parcours différents, avec un lien fort à la musique bretonne et à la culture populaire. L'idée n'est pas de s'approprier ces morceaux, mais de les faire circuler autrement, de les remettre en mouvement. On est plutôt dans une logique de relais : prolonger des élans musicaux, les faire découvrir à notre génération et créer des ponts entre les publics.



Entre chants traditionnels, punk celtique, rock musclé et morceaux engagés, comment éviter que le projet parte dans tous les sens quand on est aussi nombreux ?

Le premier garde-fou, c'est le son du groupe. Quel que soit le style d'origine, on ramène tout vers une identité commune. Ensuite, il y a un vrai travail collectif d'arrangement, rien n'est figé, tout se construit ensemble par essais successifs. Et enfin, une règle simple, un morceau n'entre dans le répertoire que s'il sert le projet global. C'est ce cadre qui nous permet de rester cohérents malgré la diversité des influences.



Qui a le dernier mot dans le groupe quand il faut décider qu'un morceau mérite "plus de cornemuse" ou "moins de bombardes" ?

Il n'y a pas de "dernier mot", on fonctionne à l'écoute. Chacun propose, on teste en répétition, et on ajuste ensemble. Le violon, la flûte et l'accordéon jouent aussi un rôle essentiel dans ces équilibres, le violon ouvre des espaces mélodiques, la flûte apporte de la finesse et de l'air, l'accordéon fait le lien et soutient l'énergie. Au final, c'est toujours le morceau qui décide, si ça fonctionne, ça reste. Sinon, on réajuste.



"Penn Sardin" remet en lumière les luttes ouvrières et féminines bretonnes. Vous voyez votre musique comme un simple exutoire festif ou comme quelque chose de plus politique ?

On n'est pas dans un discours politique au sens strict, mais on est forcément traversés par ces histoires. Notre démarche, c'est de faire vivre ces récits sur scène, sans les dénaturer ni les instrumentaliser. La musique reste un espace de partage et d'énergie, mais elle n'est jamais totalement déconnectée du réel.



Vous chantez en breton, en français et en anglais. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous demandent : « Mais pourquoi chanter en breton aujourd'hui ? »

Non, on ne nous pose pas la question. Le breton est une langue qui fait naturellement partie de notre univers musical, au même titre que le français ou l'anglais. Elle apporte une vraie musicalité et une couleur supplémentaire. Le fait de naviguer entre plusieurs langues ouvre les morceaux et les publics, sans hiérarchie entre elles. C'est une évidence artistique pour nous.



Votre musique est taillée pour le live. Est-ce qu'il y a un morceau de D.A.O.U qui vous a déjà surpris sur scène, celui qui prend soudain une ampleur inattendue avec le public ?

Oui, "Penn Sardin" en est un bon exemple. Sur scène, le morceau a pris une ampleur qu'on n'avait pas anticipée. Le public s'en empare, chante les paroles, et ça devient un vrai moment collectif. Le texte, même ancré dans une histoire passée, résonne très fort aujourd'hui. Les questions de travail, de luttes et de dignité restent actuelles, et ça explique sans doute cette intensité.



Avec quatorze musiciens, les balances doivent durer plus longtemps qu'un fest-noz entier. C'est quoi le plus compliqué : accorder tout le monde ou faire rentrer tout le monde dans les loges ?

Il faut surtout de la patience. La dimension technique est forcément complexe, avec autant d'instruments et de sources sonores. Mais tout le monde joue le jeu, musiciens comme équipe technique. Chacun y met du sien, dans l'écoute et l'adaptation. Cette patience collective permet d'arriver à un résultat cohérent et puissant sur scène.



On sent dans l'album autant l'influence des pubs irlandais que des grands festivals bretons. Vous vous voyez davantage comme héritiers des Pogues ou descendants de Tri Yann sous stéroïdes ?

On a été nourris par beaucoup d'influences : scène bretonne, grandes formations festives, énergie des pubs irlandais... Mais on ne cherche pas à s'inscrire dans une filiation précise. On mélange tout ça pour créer quelque chose qui nous appartient aujourd'hui, soit un croisement d'énergies entre tradition, rock et culture du live.



"Farandolenn" mélange danse traditionnelle et énergie rock moderne. Vous cherchez consciemment à faire danser les puristes autant que les amateurs de pogo ?

L'idée n'est pas de choisir. On cherche surtout à faire vivre le morceau sur scène avec une énergie qui embarque le plus de monde possible. Le mélange vient naturellement de nos influences. Et si ça rassemble des publics différents dans un même mouvement, tant mieux. Mais le but reste simple : que ça vive en live et que ça donne envie de bouger.



Vous parlez souvent d'énergie collective. Est-ce qu'un groupe aussi grand oblige à laisser plus facilement son ego au vestiaire ?

À quatorze, c'est presque une nécessité. On est obligés d'écouter l'ensemble, sinon l'équilibre ne tient pas. Et au final, c'est plutôt sain, chacun met son ego au service du groupe. Ce qui compte, ce n'est pas l'individu, mais l'énergie collective et ce qu'elle produit sur scène.



Si un jour un festival vous propose une affiche avec Dropkick Murphys, Les Ramoneurs de Menhirs et Miossec le même soir... vous montez sur scène détendus ou avec la pression de passer les examens du patrimoine breton ?

Un peu des deux. Il y a du respect et forcément une forme de pression face à des artistes aussi identifiés. Mais on ne le vit pas comme un examen du patrimoine celtique. On fait notre place avec ce qu'on est aujourd'hui, sans se comparer. L'idée, c'est de partager une même soirée où les univers dialoguent.



Le mot de la fin ?

On arrive tous et toutes dans ce collectif avec des parcours déjà très riches. On est avant tout des artistes auteurs, compositeurs et interprètes dans d'autres projets. B.R.E.T.O.N.S est un espace de rencontre entre musiciens complets, pas un point de départ. Reprendre avec plaisir des titres qui nous ont construits est une vraie chance, vécue avec beaucoup de liberté et de plaisir partagé. Et surtout, c'est une expérience à vivre en live impérativement !

Merci au groupe et à Bruno.

Photo : Adrien Painchaud