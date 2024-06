Fondé à Lyon en 2006, Automatic City est composé d'Éric Duperray (chant, guitare acoustique), Emmanuel Mercier (guitare électrique, sitar), Camille Thouvenot (contrebasse) et de Wendlavim Zabsonre (batterie, percussion). Régulière dans son travail, la formation a sorti trois albums entre 2016 et 2019. Avec quelques compositions en marge, elle aime jouer au jeu des reprises. Cela permet de voir à la fois les influences du groupe et son caractère dans l'interprétation. En mai 2023, Automatic City réalise une nouvelle sortie : Hum drum.



Ce nouvel opus propose huit titres dont trois compositions. Avec quelques sonorités électro, "No dice" nous rapporte un fond de blues de Louisiane. Emmanuel Mercier passe d'un instrument à l'autre avec l'utilisation d'une guitare électrique, d'un sitar et d'une guitare slide. Il sait mettre en place une boucle rebondissante qui devient la pierre angulaire du morceau. Pour "Hum drum", la formation fait appel à Bruno Di Placido qui assure des chœurs psychédéliques qui contrastent avec un son puisant dans le blues africain. "Wandering soul" termine la galette. Automatic City recherche la transe dans sa musique. Tout est là pour en sentir les effets : les tintements imposés par le piano de Camille Thouvenot, quelques effets de reverb' disséminés, le jeu de réponse des chants lead/chœurs. Il est facile de se laisser transporter par l'ambiance.



Le reste de l'album nous fait connaître le parfum de leurs influences. Automatic City accouche d'une musique psyché et électro qui puise aussi dans le rock n' roll et le rythm and blues pour nous proposer un panel de reprises. Je salue particulièrement l'interprétation de "Downbound train" de Chuck Berry (1957 - After school sessions). Les Lyonnais réussissent donc l'exercice périlleux de la reprise à laquelle on doit donner une identité sans tout foutre en l'air.



A l'écoute, Automatic City fait bouger quelques repères. La formation se niche dans un interstice inclassable et c'est bien comme ça. Hum drum, c'est une belle découverte à s'offrir, un point c'est tout.

Julien

Publié dans le Mag #59