J'ai débuté l'écoute de Heart murmur en faisant mes premières relectures de textes pour ce magazine, et je dois bien avouer que c'est sûrement l'une des meilleures façons de "consommer" cet album. En étant occupé. Je ne sais pas si c'est un compliment ou, au contraire, insultant pour les Parisiens d'Autómata, quatuor de post-rock qui manie l'art de l'immersion sonore avec agilité. En tout cas, leur deuxième disque berce agréablement les esgourdes, même si le groupe fait monter la sauce, de temps à autres, pour tuer la monotonie. C'est ce qu'on appelle être progressif. Mais ce qu'il faut retenir d'Heart murmur, c'est son pouvoir de séduction mélodique incroyable grâce à l'apport de claviers croisant la route de guitares dont les fines couches de notes entremêlées et les distorsions nous absorbent dans un espace contemplatif immédiat. Rythmiquement feutrée et entrecoupée souvent de samples - dont la voix d'Andy Cairns de Therapy?, un extrait du film "Les yeux sans visage" de Georges Franju ou encore un tantra du moine bouddhiste Tibetain Kirti Tsenshab Rinpoche - la musique atmosphérique d'Autómata se trouve quelque part entre Explosions In The Sky, Mono et Mogwaï. C'est vous dire la qualité de ce disque.

Ted

Publié dans le Mag #60