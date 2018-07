The dower Peaches for planes No anchor Curb L'altro mondo You felons ! Trundle beds Down to the minimum

Issu d'une série de cinq disques collaboratifs nommée "L'altro mondo", fièrement menée pendant quatre ans par l'inarrêtable ébouriffé Louis Jucker (Coilguns, The Ocean, Kunz...) et dont chacune de ses associations porte une dénomination distinctive, Autisti fait partie de celle que nous avons eu la chance de recevoir. Je dis chance car toutes les éditions limitées sont à ce jour entièrement épuisées. À ce titre, si l'envie vous prend de découvrir toute la série, sachez qu'elle est librement disponible en écoute sur le compte Bandcamp du label Hummus Records (The View Electrical, Closet Disco Queen, Killbody Tuning...). Certains des autres "guests" sont des figures de la musique indé suisse dont certaines vous seront sûrement familières, comme Philippe Henchoz de Ventura, Io Baur ou Charlie Bernath. De belles personnes pour des disques qui s'assimilent plus ou moins à de simples maquettes dont les compositions de qualité livrent, de par leurs variétés sonores, un univers unique à chaque disque.



Venons en donc à Autisti, deuxième de la série. Il s'agit de la rencontre artistique éphémère entre Louis et la musicienne à tendance folk Emilie Zoé, eux deux accompagnés du batteur Steven Doutaz. Un "self recording" lo-fi sur un quatre pistes K7 qui sonne très clairement comme un témoignage d'une tranche de vie, un carnet de voyage relatant le plaisir du partage musical à coups de riffs cradingues sans basse (les saturations manquent logiquement de profondeur par moments), mais aussi de délicates mélodies qui peuvent autant rappeler le krautrock 70's que l'indie des 90's ou même les vagues à l'âme folk aux arpèges délicieux qu'on a pu découvrir entre autres à la grande époque du grunge. On sent que les deux Suisses n'ont absolument pas prémédité quoi que ce soit qui serait lié au style à donner à cette galette, seule l'étiquette de "slacker" pourrait être collée sur les papiers tant l'approche est sommaire mais sincère.



Sorti conjointement chez SK Records, Czar Of Revelations, et Hummus Records, L'altro mondo, disc 2/5 est la fascinante découverte de l'univers atypique et singulier d'un petit bonhomme autodidacte qui nous avait mis un peu la puce à l'oreille avec ses projets solos lo-fi tortueux, mais qui sait quand il le faut ouvrir la porte à ses amis, peu importe le lieu dans lequel il se trouve (ici entre La Chaux de Fonds et Paris), pour le plus grand bonheur de nos oreilles.

Ted