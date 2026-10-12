Fondé en 1986, Dixiefrog Records est un label français qui soutient la musique blues et roots. C'est par cet intermédiaire que Grant Haua et David Noël alias Feelgood Dave ont eu l'opportunité de se rencontrer. Les deux compères ont profité d'une tournée hexagonale de Grant pour se faire expérience commune. Cela a confirmé la volonté des musiciens de passer ensemble en studio (mais à distance). Leur collaboration porte le nom de Atua Blues. En octobre, ils ont sorti l'album Two roots avec, naturellement, le label Dixiefrog comme soutien.



Au programme, onze titres de blues aux reliefs plutôt modernes. Pourtant, Atua Blues va chercher si loin dans les influences qu'on ne sait plus très bien de qui est la reprise ("I get the blues", "Who's gonna save my soul"). Qu'importe, cela imprègne la musique du style delta blues. L'histoire de dépoussiérer les archives, le duo reprend "Amazing grace" (1779). Une flopée d'artistes aura repris ce cantique célèbre dans le monde anglophone (Rory Gallagher, Johnny Cash, Dropkick Murphys...). Atua Blues l'utilise en ouverture de son album. Rapidement, on peut entendre que la voix du chanteur sillonne entre les registres blues, gospel et soul avec un certain charisme. Le duo reprend aussi "My sweet lord" de George Harrisson (1970 - All things must pass). Une reprise agrémenté des cultures Maori et occitanes des deux musiciens. Enfin, ceux qui préfèrent chausser les santiags pourront se ravir à l'écoute de "River blues" qui amène les accents de la country. "No compétition" apporte les éléments d'un rock sudiste. "Rose" est sans aucun doute le morceau le plus rock. Entre le guitariste et le chanteur l'entente est parfaite et puissante.



Atua Blues sort un premier album fait de plusieurs reprises qui montrent les influences des deux musiciens. Mais il ne faut pas s'y tromper, le duo habite chaque recoin de sa musique. Les musiciens montrent aussi que le blues peut se nourrir d'autres registres. Ils ont cette capacité à se balader avec aisance dans la soul, le gospel, voire le rock. Une très bonne découverte.

Julien

Publié dans le Mag #71