Atsuko Chiba est un quintet de Montréal qui s'est distingué sur nos radars à l'annonce de la sortie en janvier dernier de Water, it feels like it's growing, son troisième album. Si à l'époque les titres "Seeds" et "Link" ont été définis comme des singles et mis en valeur par de chouettes clips, c'est bien l'accrocheur "Shook (I'm often)" qui a servi d'élément déclencheur à notre envie définitive de vous parler de ce groupe hautement passionnant et devenant irrésistible avec le temps. Depuis plus de dix ans, les Québécois développent un sens accru dans la construction d'univers colorés et de sonorités psychédéliques...mais pas que ! Atsuko Chiba aime brouiller les pistes, tisser sa propre toile musicale avec ce qu'il trouve ci et là. Des influences psychés, à coup sûr, on l'évoquait juste avant. Dès l'inaugurale et progressive "Sunbath", on retrouve une voix très Pink Floydienne noyée dans un espace très mystique qui mue progressivement grâce à des harmonies et des mouvements proches d'un post-rock flottant. Des influences krautrock aussi, avec ce "Seeds" modulé et guidé par une voix excessivement mise en avant et qui se développe sur une rythmique imperturbable, jusqu'à ce qu'un synthé prenne le relais et s'accorde au final avec le tout. C'est hypnotique au possible, c'est magique. Et si les Québécois sont tant attirants, c'est également parce qu'ils aiment sublimer leurs compositions d'arrangements de cordes (violons, violoncelles) et de cuivres (trombone, trompette, saxophone) absolument exquis.



Hormis le prog-rock qui constitue l'un des traits de personnalité du quintet, il y a chez eux cette propension à proposer des morceaux un peu plus bruts et directs, histoire de casser les dynamiques. "Link" et ses envies, disons, post-punk en est un bel exemple, et fait du bien à l'équilibre de cet album. On peut aussi citer "So much for" qui joue un rôle similaire un peu plus tôt, grâce notamment à ses voix expressives et ses cuivres gratifiant ainsi le disque d'un point de force non négligeable. Atsuko Chiba joue avec nos sentiments, cultive à la fois le chaud et le froid, ne souhaite aucunement que les choses restent figées dans le temps, nous bouscule constamment et finalement suggère l'un des voyages sonores et immersifs les plus excitants du moment et à expérimenter au plus vite.