Les frères Stéphane et Olivier Laick avaient d'excellents goûts et ont monté un label avec lequel ça a tout de suite matché ! Bumblefoot, Nihil, eNola, Enhancer sont passés par cette écurie qui est ensuite devenue At(h)ome ! 23 ans après leurs débuts, ils sont toujours là, nous aussi !

Il y a à peu près 22 ans, vous montiez un label dénommé Jaff, quel est le premier souvenir que vous avez de cette époque ?

Olivier : J'avais 30 ans, j'avais déjà occupé 4 postes différents dans le service commercial d'une major, bien compris que les évolutions vers d'autres métiers comme la promotion ou le marketing... étaient quasi impossibles et je n'avais pas envie de finir mes jours à me faire chier bien au chaud dans une grosse boîte... Je suis parti complètement à l'aventure et à l'envie apprendre des métiers que je ne connaissais pas en m'associant avec des gens qui ne les connaissaient pas plus. J'étais hyper excité, c'était l'aventure !

Stéphane : À l'époque, on habitait sur Paris pour aller travailler dans le 95, alors perso, mes souvenirs c'est surtout la A15 (rires). Mais plus sérieusement, c'est l'effervescence de la scène metal de l'époque ! On est allé voir Enhancer en concert dans toutes les salles du 95 je pense. Tu avais tous les jeunes groupes de la Nowhere qui montaient, ce qui avait réveillé toute la scène ! Les collectifs qui se montaient dans toute la France, les "papa" de la scène qui retrouvaient une nouvelle jeunesse comme Lofofora, Mass Hysteria, No One Is Innocent, des festivals qui se montaient - comme le Fury Fest - et puis du rock à la radio, Europe 2, Le Mouv, à la télé : Enhancer à Nulle Part Ailleurs... Le rock en culture mainstream de la jeunesse, c'était marrant quand même !!!



Avec 22 ans d'expérience, que dirais-tu au toi de 2000 ?

O : J'étais complètement inconscient ! Porté par la passion de la musique et l'envie de défendre des artistes pas forcément bankables pour les grosses maisons de disques mais que j'aimais.

S : Emmagasine plus d'expérience et de réseau avant de monter une boîte, petit !!!



En quoi as-tu changé en 22 ans ?

O : J'ai des poils blancs dans la barbe.

S : Tu prends du "cuir" comme on dit. Le label est souvent au centre des attentions... et des reproches. "Quand ça marche, c'est que la musique est bonne. Quand ça ne marche pas, c'est la faute du label". Alors quand tu es là par passion, que tu mets ton propre argent sur la table, et que tu passes ta vie à chercher des solutions pour tes artistes, il faut avoir un peu de recul pour ne pas prendre mal ce genre de petites devises. C'est formateur. À l'heure de l'uberisation des artistes, du crowdfunding et du label service, je milite pour promouvoir le travail, l'expertise des vraies structures label et du métier de producteur.



Vous aviez accès à Internet ?

O : Oui bien sûr, j'utilisais l'outil depuis quelque temps mais c'était la préhistoire on ne recevait quasi pas de mails, on travaillait avec un truc très étrange qui s'appelle un téléphone fixe pour faire les relances médias, les négos, etc...

S : On a eu Internet dès le départ. J'ai toujours été branché par la technologie pour ma part, en 2000, j'avais 23/24 ans, je m'occupais de la promo locale de ce premier label, j'ai directement commencé à répertorier et contacter ces nouveaux médias qu'on appelait des "webzines"... dont un certain W-Fenec. Je montais des opés avec les ancêtres des Spotify/Deezer qu'étaient FranceMP3 ou Mcity - avec qui j'avais fait un partenariat sur Bumblefoot je me souviens, j'ai encore les flyers quelque part dans mon bureau.



Jaff a, entre autres, lancé Enhancer qui revient sur scène cette année. En 2000, vous pensiez qu'un groupe aussi "à la mode de l'époque" pourrait résister ainsi au temps ?

O : Je pense que quel que soit le style musical, quand tu as eu un certain succès, tu marques les gens. Enhancer, AqME, etc... ce sont des groupes qui ont été écoutés par toute une génération, tout le monde écoutait du rock à l'époque dans les collèges, lycées, tout le monde avait un t-shirt Nowhere... Donc je ne suis pas surpris qu'en se reformant, ils suscitent encore de l'intérêt. Je suis content pour eux, on a fait un bout de route ensemble, j'en garde d'excellents souvenirs et Enhancer c'était puissant en live ! Mais "résister au temps" c'est plus un terme que j'emploierais pour des artistes dont la carrière dure sans interruption discographique comme Iggy Pop... ou Lofofora au hasard (rires)

S : Je me souviens surtout qu'après leur signature chez Barclay/Universal, j'avais tous les webzines de France et de Navarre qui m'appelaient pour avoir des places de concert. Car, contrairement à nous, leur nouveau label ne considéraient pas les webzines comme des médias (rires).



Après Jaff, il y a eu At(h)ome, j'ai l'impression qu'on a une relation "privilégiée" avec vous. C'est juste un point de vue ? Ou vous êtes en réalité super sympas avec tous les médias ?

O : On a une relation privilégiée, c'est sûr, car en 2000 on développait nos premiers partenariats avec vous. On s'est connu enfants et on a grandi ensemble, c'est peut-être un détail pour certains, mais pour moi ça veut dire beaucoup. On est des descendants de sidérurgistes ... Lorraine cœur d'acier ! On est des gens fidèles et entiers, ça peut faire tâche dans un milieu parfois très superficiel mais c'est comme ça et ça ne changera pas.

S : Cœur avec les doigts.



Il y a 25 ans, lire une chronique était quasi obligatoire tant l'écoute n'était pas toujours possible, aujourd'hui, ça a encore du sens quand tout est "streamable" ?

O : Il y a 25 ans, l'écoute était possible mais il fallait s'en donner la peine c'est-à-dire aller chez un disquaire... C'est l'écoute immédiate qui était impossible, mais rien n'était immédiat au final, pour consommer il fallait se déplacer. Aujourd'hui, tu n'as plus d'effort à faire, ça te tombe tout cuit dans le bec en 3 clics et quand ça n'est pas le cas, tout le monde gueule. La pénurie des matières premières avec le COVID qui a entrainé des ruptures et rallongé les délais de production/livraison dans tous les secteurs nous le montre bien. Mais pour répondre à ta question l'écoute ne remplace pas la chronique, la chronique c'est bien plus, c'est un point de vue, un disque expliqué par quelqu'un qui va donner sa vision d'un album mais en le mettant en perspective par rapport à une discographie et un courant musical. Il y aura donc du subjectif et de l'objectif dedans, c'est une explication de texte en quelque sorte. Elle sera toujours nécessaire et intéressante pour les gens qui ont envie de creuser un peu, s'informer... et ne pas être d'accord avec le journaliste parfois ! (sourires)

S : J'ai toujours regretté un manque de curiosité. La génération actuelle a accès à tout, tout de suite. Et au final, plutôt que d'être curieuse, elle se contente de "consommer" ce qu'on lui met en avant que ce soit sur Netflix ou Spotify. On surconsomme la dernière nouveauté et on en oublie de regarder d'où elle vient. Je ne caricature pas tant que ça. Je ne fais pas non plus de nostalgie poussiéreuse. Juste à l'époque des disquaires et des vidéoclubs, ton album ou ton film que tu avais "réussi à trouver" n'avait pas la même saveur qu'une suite morne de liens suggérés par un algorithme. La chronique, le conseil de passionné, permet je trouve, de dépasser cette manière de consommer la musique et de revenir dans un monde où on échange, on débat, on défend... C'est précieux, ça fait sortir des sentiers battus, tant pis pour l'algo !



L'actu du label ce sont les sorties de Kent, Darcy, Cachemire, Flor Del Fango, Lenine Renaud ou Bukowski, c'est riche et varié, à part leur label quel est leur point commun ?

O : Le dénominateur commun de tous nos artistes c'est de nous, Stéphane et moi, toucher artistiquement sur album et/ou en live et qu'on pense que cela fait sens de les accompagner dans leur carrière. On essaye d'avoir des artistes "importants" dans leur registre quel que soit la musique qu'ils proposent.

S : On veut être le reflet de la scène française. Tous ces artistes en font partie.

Et j'avoue qu'en ce moment, on signe beaucoup de rock. J'ai cette envie d'essayer de participer à un renouveau de la scène, on en parlait tout à l'heure. Et il n'arrivera jamais si on ne fait pas ce travail de production, de signature de nouveaux artistes, de travail de développement. Si ce qu'on fait sur Cachemire, Lofofora, Headcharger ou Tagada Jones donne l'envie à un jeune de prendre une guitare ou à une gamine de se mettre derrière des futs de batterie, je considèrerais qu'on a réussi un truc !!!



Vous croyez que le W-Fenec existera encore dans 25 ans ?

O : Je ne sais pas mais je vous le souhaite ! Et puis, vous n'avez pas le droit d'arrêter avant nous (rires) Merci pour cette interview et pour le soutien depuis tout ce temps !

S : (rires) Exact ! Tant qu'on ne s'arrête pas, vous ne vous arrêtez pas, obligé ! Et je vais te dire, avec ce qu'on a prévu pour les années à venir, vous avez intérêt à faire chauffer vos crayons !!!

Merci Olivier et Stéphane !

Oli