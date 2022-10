"Il va y avoir du sport mais moi j'reste tranquille..." Tu te souviens de ce titre de Silmarils. Bah voilà ce qui se passe quand on se décide d'interviewer les costauds d'Athlète, nouveau combo Suisse de Punk Rock. Jean-Rem d'Audincourt, assisté de Lenaic et César, nous en disent plus sur le groupe qui vient de sortir son premier skeud.

Salut Jean-Rem d'Audincourt. Entrons dans le vif du sujet avec la question la plus originale qui soit : peux-tu me présenter Athlète ? Membres, background des lascars, date de création, coordonnées GPS de votre local de répète,...

Jean-Rem : Salut Gui de Champi. Alors, pour faire court, nous somme quatre dans le band :

Lenaïc (Paprika Disco) à la guitare et au chant, Cesar "Ricklette" (Paprika Disco, Todos Destinos, We Said) à la basse et aux choeurs, Martin (Paprika Disco, Todos Destinos, We Said) à la drum et donc moi Jean Rem d'Audincourt (The Rebel Assholes, 65 Mines Street, Hateful Monday, Last Call Fernanda) à la guitare et au chant. Les trois autres mecs habitent à Salavaux, un bled à quinze minutes de chez moi. Nous organisons ensemble ensemble le House Fest, festival punk-rock/HxC/ska au Nouveau Monde à Fribourg. On se voyait régulièrement pour boire des coups et naturellement, on a décidé de boire des coups en faisant de la musique.



Le groupe est assez récent, et vous enquillez direct avec un album, sans passer par la case EP ou split. Une raison particulière de sauter l'entraînement pour taquiner direct la compet' ?

JR : Je ne sais pas si c'est un album ou un EP. De toute façon, dans le rap, on dit "un projet". En tout cas, c'est un 8 titres, dans lequel nous avons mis beaucoup d'énergie. On est content des morceaux et on sera fier de défendre ce disque en live. Mais attends... mais ouais ! Je viens de capter là, "entrainement, compet' " : champ lexical du sport, rapport au nom du band, bien joué mon gars ! Mais revenons à nos moutons. Nous avons des groupes qui tournent pour certains depuis plus de 10 ans et nous avons eu la prétention de ne pas vouloir passer par la case entraînement. Mais bon, de toute façon c'est pour jouer dans les PMU alors.



Comment se passe le processus de création au sein du groupe ? Chacun amène des idées, vous jouez collectif ou tu décides de tout ?

JR : Grave, je décide de tout ! Blague à part, pour la plupart des chansons, j'arrive avec des suites d'accords et riffs déjà prêts, ainsi qu'une mélodie de chant en yaourt. Ensuite, soit on fait tourner ça en répète et on arrange tous ensemble, soit on enregistre et arrange les deux guitares et les voix avec Len', à l'aide d'un ordinateur ... pour le coup, ça, j'aime pas trop. Quant aux textes, c'est Len' qui s'y colle en général. Le processus de compo est assez simple, on tombe vite d'accord, ça avance vite. C'est très agréable.



Le disque a été enregistré chez Mathieu Kabi Aka Jean-Loose ton ancien collègue au sein de Rebel Assholes , et le disque sort notamment chez Productions de l'Impossible Records : Athlète est fidèle à la famille du Haut-Doubs ?

JR : Reprezentz le 25 mamène ! Fidélité ou flemme, je ne sais pas trop. Plus sérieusement, Athlète chez Indie Ear Studio, ça a super bien fonctionné et c'est allé très vite (8 titres en 3 jours !). Jean-Loose bosse super bien, il connait bien son studio, son matos.... et en plus on s'est bien marré. Nous y sommes d'ailleurs retournés depuis pour enregistrer un titre pour une compile.

Concernant les Productions de l'Impossible, on cherchait des labels, et j'ai tout naturellement sollicité le Chef. Bingo. En plus, on sait que le man s'y connait bien en sortie de disque, alors, c'était évident. Concernant les autres labels c'est César qui les a feunés. Pareil, ce sont des gens qu'il connaissait déjà. On a fait simple et efficace.



Le disque rassemble tout ce que j'aime : des mélodies, des rythmes soutenus, un basse/batt' actif et de chouettes couches de guitares. Quels sont les influences principales d'Athlète ? Vous êtes plus attachés au coté pop deluxe ou à la fougue punk rock ?

JR : Merci beaucoup Gui ! Alors franchement, en ce moment, j'écoute uniquement du rap et de la variété française. Mais si il faut citer des groupes de punk-rock, je dirais qu'on sonne peut-être un peu comme Dead To Me ou ce genre de groupes. Lenaic, lui, écoute beaucoup de groupes comme Mom Jeans.



Qu'est ce qui inspire les textes d'Athlète ? Ca parle de quoi exactement ?

Len : Pour les textes, c'est pas mal basé sur mes expériences perso avec le monde. Toujours assez mélancolique et agressif envers la société dans laquelle on vit et les comportements qu'on nous "pousse" à adopter envers les autres humains ou même envers tout ce qui vit sur terre. Juste le fait de ne pas se reconnaître dans la société de consommation mais d'en faire partie malgré tout, j'essaie souvent d'exprimer ce mal-être parce que je suis conscient que je fais totalement partie de ce que je déteste, et j'essaie de souvent métaphoriser ce sentiment. Et j'ai l'impression que le fait de vivre et travailler en Suisse ça me procure encore plus ce sentiment parce qu'on se sent pas mal avantagé malgré nous. Après, ça parle aussi de boire des coups avec les personnes qu'on aime, de partir en tournée et de pas se sentir adulte et de profiter malgré tout ça ! Je pense que ça colle bien aux différentes ambiances des morceaux !



Vous vous partagez le chant de manière assez équitable : c'est venu naturellement ou c'était prémédité ?

Len : Pour le chant, ça s'est fait tout seul, vu que moi et JR étions tous les deux chanteurs dans nos formations précédentes et qu'on aime ça, aucun des deux ne voulait lâcher le truc ! Il s'est avéré qu'on s'entend bien (en général) sur comment, où et quand chanter. Et comme nos voix s'accordent et se complémentent pas mal au niveau des hauteurs, on a continué ! Et ça amène à nos yeux peut-être aussi un peu de différence et de piment sur les morceaux !



L'album devait sortir au printemps 2021 ou je me trompe ? Est-ce la situation sanitaire actuelle qui a retardé les choses ? Sous quel(s) format(s) sortira-t-il ? Peux-tu nous parler des labels qui vont sortir le disque ?

César : Il a été enregistré en janvier 2021. Potentiellement, on aurait pu le sortir au printemps 2021 sur les plateformes, mais on a décidé de sortir quelques morceaux répartis sur 2021 puis le vinyle par la suite. Fin 2021 était la première idée, mais on a d'abord pris le temps de chercher des labels après l'enregistrement et c'est parti au pressage en juillet. Arthur (Fireflies Fall Records) a reçu les disques fin février, ce qui représente en effet quelques mois de plus de production par rapport à quelques années en arrière. Après est-ce que c'est la situation ou le boom du format vinyle, sûrement un peu des deux. Ce disque sort donc en vinyle 12'', ça aurait presque pu passer sur du 7'' mais on a préféré faire un 12'' gravé que sur un côté. Plus bel objet et ça laisse des choses possibles pour utiliser le 2ème côté (comme écrire des blagues ou des remerciements au cas par cas). 2 couleurs sont dispos, un jaune marbré noir et un translucide marbré noir. C'est co-produit par 6 labels qui sont tous des amis ou connaissances qu'on s'est fait sur la route ou en organisant par chez nous :

- Fireflies Fall, petite structure basée à Bordeaux avec Arthur aux commandes, que j'ai connu en organisant Low Relief il y a quelques années, c'est lui qui gère toute la partie pressage du disque, qui envoie chez tout le monde etc.

- AEM Project, le label du directeur de la Belgique aka Mr Pierre. MVP incontestable des concerts DIY en francophonie belge.

- Productions de l'Impossible de Montbéliard, géré par le légendaire Chef et qui a déjà sorti les anciens groupes de Jean-Rem.

- Real Ghost Records de Bristol (UK), le label de Daniel qui officiait dans The Run Up et maintenant dans Say It Anyway que j'ai connu en organisant The Run Up notamment.

- La Escalera Records de San Diego (USA), tenu par Will que j'ai organisé avec Western Settings et qui a sorti nombre de disques dont je suis fan (Success, Mercy Music, Pity Party...).

- DMB Record, label suisse qui regroupe pas mal de groupes de par chez nous et surtout actif sur la partie suisse-allemande.

Je peux ajouter qu'il sera aussi distribué par Inhumano en Suisse romande.



Vous avez dévoilé quelques morceaux accompagnés de clips. L'image est aussi importante que la musique ?

JR : Non ! La musique est plus importante que tout le reste, sinon on ferait photographes ou mannequins. On a fait des clips car on avait le temps, et que ça donne plus d'impact quand tu fous ça sur internet, parait-il... On a un clip qui cumule 300 vues, on est des vedettes mec !



Quand les conditions s'y prêteront, envisagez-vous de tourner de manière soutenue ou de jouer de façon sporadique ? Une tournée française est prévue ? D'autres projets ?

JR : On compte bien sûr tourner un peu, genre 20/30 dates par année. Pour l'instant on a des dates en Suisse ce printemps. Et on va booker des dates en France fin 2022.



Comment se porte la scène punk rock (ou rock en général) en Suisse ? Avez-vous des affinités avec des groupes du pays ? Le réseau des salles/clubs/bars/lieux autogérés est-il bien développé pour permettre à un groupe de votre genre de se produire régulièrement en concert ou clairement, vous êtes à l'étroit ?

JR : Elle est chiante cette question. On a une scène rap incroyable mais les lecteurs de W-Fenec s'en fichent un peu je pense. Niveau punk rock, on a pas mal de bons groupes, qui se bougent et font des concerts comme Uber You, Fluffy Machine, Mamba Bite, Ruined, Hateful Monday, Fire Cult.

Certains programmateurs de club considèrent notre style de musique et notre "scène" et ils programment fréquemment des bands punk rock. La Suisse, c'est petit, tout le monde se connait et s'apprécie. C'est cool d'aller à des concerts et retrouver l'équipe de Lausanne, celle de Neuch, les Valaisans, les gens de Berne, les Fribourgois... Les gens font facilement les kilomètres pour venir aux concerts.

On a une grosse scène rock aussi (metal machin, post bidule..), avec des groupes un peu cool qui tournent pas mal, mais c'est de la musique que je n'aime pas et je suis donc ça que de très loin. Mais ça remplit des clubs, alors c'est plutôt une bonne chose !



Question courte, réponse courte (ou pas, à toi de voir) : qui sont les plus forts : Athlète ou Muscu (ex Flying Donuts, The Early Grave) ?

JR : Réponse courte, Flying Donuts über alles, fin du débat. Mais on peut booker un week-end sportif Muscu/Athlète, et tu viens faire l'arbitre. Avec une review dans un prochain W-Fenec ?



Rien à voir, mais quand même. Peux-tu nous donner des nouvelles des Rebel Assholes ?

JR : Waouw. Bah on va bien, on a plein d'enfants, certains sont proprios. On n'a pas de projet d'enregistrement pour l'instant, on va probablement faire quelques festivals en 2022, et préparer quelque chose, on ne sait pas quoi encore, pour les 20 ans du groupe.



C'est déjà la fin. Un truc à rajouter ?

JR : Un grand merci à toi et W-Fenec de considérer Athète. On va essayer d'enregistrer du neuf pour fin 2022.

En toute neutralité, merci à Jean-Rem d'Audincourt et ses collègues Lenaic et César.

Gui de Champi