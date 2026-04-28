Prenez les ingrédients nécessaires pour faire un bon groupe de street punk, une passion pour le punk de Little Stiff Fingers, Anti Nowhere League et Angelic Upstart, une bonne dose d'antifascisme et d'anarchisme, un gout pour le pied de nez et une once de provocation envers le show business et vous obtiendrez Astrid SS. Carousel Feeling est allé à la rencontre de ce groupe vrai et sincère pour savoir ce qui se cachait derrière la pochette rose Barbie © de leur dernier album.

Salut Astrid SS, pouvez-vous nous présenter brièvement les membres actuels du groupe ? Depuis quand existe-t-il ?

On a commencé à jouer ensemble il y a 5-6 ans. À l'époque, chacun de nous jouait déjà dans d'autres groupes, donc c'était juste un projet fun à côté. Quand nous avons commencé à prendre les choses plus au sérieux et à écrire des morceaux géniaux, c'est devenu un truc à part entière. Trude est notre guitariste rythmique, une vraie déesse du riff, qui jouait avant dans un groupe de street punk 100 % féminin qui s'appelait I Like To Tell Men That They Can't Handle Two Things At The Same Time. Joar est notre bassiste, chaque fois que j'avais besoin d'un remplaçant sur un instrument dans mes autres groupes, je l'appelais. Donc quand le bassiste originel d'Astrid SS a quitté le groupe, je l'ai contacté immédiatement. Frode est le chanteur et Magnus le batteur. Tous les deux jouent aussi dans un groupe expérimental orienté prog/fusion qui s'appelle ORDN, et Magnus a également joué dans un groupe punk légendaire, rapide et rugueux : Rama Lama das Pönkabteilüng. Moi, je suis Enok, guitariste lead dans ce groupe et dans Astmatisk Gapskratt. Ce que j'adore dans Astrid SS, c'est que tout le monde est super créatif et sait jouer plusieurs instruments, donc on écrit tous des morceaux en comprenant bien le rôle des autres.



Pour nos lecteurs, pouvez-vous expliquer le choix de votre nom ? Cela a-t-il un rapport avec la chanteuse Astrid S ? Vous pensez qu'elle est au courant ?

Astrid S est actuellement l'une des plus grandes stars pop en Norvège. Notre nom de groupe joue sur deux conventions classiques des noms de groupes punk, celle où les groupes ont des noms qui sont des jeux de mots avec les noms d'artistes connus et celle où les noms de groupes font référence à des choses horribles. Un ami à nous connaît l'oncle d'Astrid S et lui en a parlé. L'oncle a trouvé ça hilarant et l'a raconté au père d'Astrid. Je ne sais pas si le père a trouvé ça aussi drôle que son frère, ni s'il en a parlé à sa fille.



Avez-vous des influences punk particulières ? Tous les membres du groupe sont fans de punk ou certains ont des goûts pour d'autres genres (metal, pop, musique classique) ?

On adore tous la musique en général, mais le punk old school, c'est là où nos goûts se rejoignent. Dans nos collections persos, vous trouverez du black metal, du hip-hop, de la techno, du prog, mais aussi beaucoup et énormément de punk. Je pense que Stiff Little Fingers est une grosse influence, parce qu'à chaque fois qu'on écrit une mélodie et qu'on ne la retient pas parce qu'elle sonne trop familière, c'est presque toujours une de leurs mélodies qu'on a volées inconsciemment.



Qui a enregistré votre album ? Comment s'est passé le processus ?

Tout a été enregistré en mode DIY dans le sous-sol de Magnus. On passe beaucoup de temps en studio à peaufiner les morceaux avec ce groupe que dans n'importe quel autre dans lequel j'ai joué. On réécrit souvent des parties de chœurs ou de guitare pendant l'enregistrement.



Qui a conçu la pochette de votre album ? Pouvez-vous nous le présenter ?

Erik Henriksen, de Hønefoss. C'est un bon ami et un talent incroyable avec un stylo à dessin. Il joue aussi dans un duo super cool qui s'appelle Twofaced HK, que vous devriez absolument découvrir. Pour nous, c'était super important d'avoir une pochette dessinée à la main par un artiste original de la scène, pour se démarquer de toutes ces pochettes pourries générées par IA.



Le street punk a toujours été une musique de protestation. Pouvez-vous choisir trois morceaux de votre dernier album et expliquer leur thème et pourquoi vous les avez écrits ?

"They don't care" est une chanson sur les violences policières et d'autres abus de pouvoir par les forces de l'ordre. C'est un problème qu'on retrouve partout dans le monde. "For king and country" est un hymne anti-guerre sur les dirigeants qui veulent toujours plus de pouvoir et envahir leurs voisins. "The strike is over" parle des enseignants en grève qui sont forcés de reprendre le travail sans rien obtenir, à part une opinion publique abîmée, et comment le fantôme de Maggie Thatcher plane encore sur le monde.



Que pensez-vous des infos aujourd'hui ? Il y a sûrement des choses qui vous font réagir plus que d'autres.

Oui, malheureusement. Nous trouvons flippant de voir comment les fascistes gagnent en influence partout dans le monde, financés par certains des plus riches connards qui soient, et comment ils commencent toujours par s'en prendre aux immigrés et aux personnes queer, suppriment les droits de l'homme et s'enrichissent. Il est également triste de voir les médias du monde entier se soumettre aux menaces juridiques de ces brutes fascistes et censurer la vérité. Les Français voient la Norvège comme un pays riche et donc sans problèmes. Est-ce vrai ? Nous sommes touchés par l'économie mondiale comme tout le monde. Actuellement, les prix des produits alimentaires augmentent beaucoup plus vite que les salaires. La Norvège a le plus grand nombre de décès par overdose en Europe, tout en ayant les lois sur la drogue les plus strictes, et les politiciens refusent de voir le lien.



J'ai vu qu'une compilation est sortie, 2025: Pønk i Norge. À quoi ressemble la scène street punk en Norvège ? Est-elle prolifique ? Quels groupes aimez-vous et en avez-vous à nous recommander ?

Les compilations dont tu parles, sorties par Fucking North Pole Records, sont un bon point de départ. La scène punk est assez grande et variée en Norvège, avec des groupes dans tous les styles. Si tu veux du street punk, Cockroach Clan de Lillehammer est vraiment au-dessus du lot. Il y a aussi plein de nouveaux groupes jeunes super cools : Brækkækkel, Nykter et Giljotin Fredag de Trondheim, Barnevænnlig de Bodø, Blindtärm de Halden, et bien d'autres. Voir des jeunes avec autant d'attitude nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir du punk.



Quel est le public punk à vos concerts ?

Que des gens formidables. Tous des originaux comme nous.



Vous avez des concerts prévus prochainement ?

Nous jouons régulièrement et souhaitons jouer encore plus. Nous avons quelques festivals de prévus cet été et nous avons hâte d'y être, mais les programmations n'ont pas encore été dévoilées, donc je pense qu'il vaut mieux ne pas en parler.



C'est le numéro de décembre et de Noël, avez-vous un message pour nos lecteurs ?

Passez de joyeuses fêtes de Yule (NDR : fête païenne préchrétienne assimilé à Noël dans les pays scandinaves) et soyez gentils avec vos voisins.

Merci à Enok Moe et Astrid SS d'avoir répondu a cette interview.

Photos : Håkon Sivertsen.