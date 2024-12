J'ai découvert l'année dernière Ulrika Spacek, un groupe de rock indé anglais, par le truchement de son troisième album, Compact trauma. Au passage, si jamais vous ne l'avez pas écouté, jetez-vous dessus car il est d'une qualité rare. Bref, quelques mois après la publication de sa chronique sur notre magazine, j'ai vent de la sortie de The foreign department, l'album solo d'Astrel K, le projet de son frontman, Rhys Edward. Il est toujours intéressant en tant que passionné de musique de sentir l'influence d'un membre dans un groupe, par le biais de son projet solo. Si tant est, bien sûr, que les styles soient quand même plutôt proches. Ce qui saute aux oreilles avec ce deuxième LP d'Astrel K est le sens mélodique intense qu'on retrouve chez Ulrika Spacek. Plus pop et cajoleur, ce projet solo diffère de son groupe principal par sa forme, mais le fond reste le même : éblouir par des harmonies délicieuses.



En clair, tout ce que touche ce Rhys Edwards se transforme en or. Ne cachant pas ses influences sur son premier effort (d'Elliott Smith à Stereolab avec un soupçon de Grandaddy et de Jeff Buckley), Rhys semble plus vouloir les diluer sur ce nouvel album. Avec une aisance d'écriture renversante, il nous embarque dans son monde, sa catharsis, dans le témoignage de sa nouvelle vie aussi (son déménagement à Stockholm) qui paraît aussi lumineuse que nostalgique, avec un brin de névrose. Un nouveau chapitre en solitaire aux arrangements garnis de cordes, de pianos et autres allégresses auditives parsemées ci et là, à l'image de ces cuivres sur le refrain de l'excellent single "Darkness at noon". Rhys alterne très souvent les variations d'intensité afin de garder un équilibre, passant aisément de morceaux plutôt rock midtempo ("Heavy is the head", "Brighter spells") à des titres plus neurasthéniques (comme "Birds in vacant lots" ou "Daffodil") ou des ballades glaçantes ("The foreign department", "By depol").



C'est d'une beauté absolue, d'autant plus que certains passages de morceaux nous rappellent de manière étrange d'autres qu'on a apprécié chez certaines formations par le passé (tels que le début de "R U a literal child ?" faisant très Arch Woodmann dans l'esprit, ou bien des airs communs entre son "Darkness at noon" et la période Veckatimest de Grizzly Bear). C'est sûrement aussi pour cette raison qu'on a été conquis par ce somptueux et touchant The foreign department.

Ted

Publié dans le Mag #62