Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Plus classe comme titre, tu meurs. Sans déconner, c'est du génie. Sans parler de cette pochette d'album (et des vignettes Panini) qui voit la tronche du génial acteur américain sur une carte du département 26. Sans avoir enfourné le CD de Astéréotypie dans la platine, on frôle le sublime. Et alors que résonne l'introduction du premier morceau, "Le pacha" (alternant rythmes stimulants, paroles surprenantes et le chant monocorde de Stanislas), le premier sentiment d'excitation face à cet OMPEI (Objet Musical Pas Encore Identifié) laisse place à la stupéfaction puis la jouissance singulière d'écouter un disque d'exception.



Le site internet du groupe (stanislaspresident.fr) nous apprend que derrière Astéréotypie se cachent Yohann, Stanislas, Aurélien, Claire et Félix, l'homme de l'ombre. Ce collectif est né en 2010 au sein d'un Institut MédicoEducatif des Hauts-de-Seine, lors d'un atelier d'écriture et de poésie. Il regroupe des personnes autistes et des musiciens. Sur fond de post-punk, de noise rock, d'électro punk et de garage rock, ce groupe étonnant et détonnant enchaîne les morceaux accrocheurs interprétés de manière atypique par des chanteurs et chanteuses sans filtre et non dénués d'humour. Et c'est ce qui fait la force de ce disque (le troisième du collectif) : sur fond de paroles saugrenues et de thèmes pour le moins originaux, Astéréotypie transforme l'absurde en sublime, en donnant un sens critique à des paroles au demeurant sans queue ni tête ("avoir une relation avec un billet de banque, c'est mieux que d'avoir une relation avec une vraie fille" chante Stanislas dans "20 euros", tandis que ce même Stanislas excelle dans "Bonjour" avec un bien senti "quand on dit juste bonjour à quelqu'un, on peut avoir l'impression que c'est un bonjour basique"). Les sonorités de ce disque sont parfois dérangeantes ("Mon chat a 44 ans"), de temps en temps nerveuses et dansantes ("Aucun mec...") et majoritairement enivrantes, comme pour rendre ce projet encore un peu plus unique.



Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme est un disque qui ne ressemble à aucun autre. Libres et sans retenue, les excellents interprètes de ce petit bijou font mouche et risquent de perturber plus d'un auditeur. Frissons garantis à l'écoute de ce disque qui m'a retourné comme une crêpe !