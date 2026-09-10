L'explosion du néo-folk avec quelques groupes devenus "cultes" en très peu de temps (Heilung ou Wardruna) a suscité pas mal de vocations, y compris en France où les vikings n'ont pas toujours été bien reçus, si on connaît bien Skáld, voici une alternative solide venue de l'Est : Askemåne. Kollisjon est leur deuxième opus et on y retrouve tout ce qu'on attend de ce genre de musique, des ambiances tribales, des percussions travaillées, des lignes mélodiques à plusieurs voix, des sonorités venus du loin autant dans le temps que l'espace. On jauge de la force (et de l'intérêt ?) de ce style à sa capacité à nous embarquer avec lui et avec un titre comme "Gauss", on est tout de suite dans le bain. Le reste est à l'avenant avec une voix féminine particulièrement charmante et qui se marie bien à son homologue masculine, plus grave et qui apporte un équilibre évitant qu'on ne s'envole trop haut. Le groupe a invité Hølls à travailler sur un titre ("Arbeid") et je suis un peu perdu car dans l'ensemble, musicalement, le morceau est certainement l'un des meilleurs, les deux univers (néo-folk et metal) se mélangent parfaitement, mais un des chants joue sur le "parlé" en français et tu peux avoir l'impression d'avoir Grand Corps Malade en guest, ça te sort un peu du truc, peut-être aurait-il fallu garder le morceau pour la fin, comme un bonus...

Oli

Publié dans le Mag #71