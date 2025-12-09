Construit autour de Thibault (batteur ici et bassiste chez Prophetic Scourge) à partir de 2022, même s'il a commencé la composition de certains titres depuis bien plus longtemps, Ash Twin Project a pris du corps et davantage de consistance au fur et à mesure que les musiciens se sont agglomérés. Amenant leurs touches personnelles, ils ont élargi le spectre initial des 5 titres et les ont étirés sur près de 40 minutes pour créer une aventure spatio-temporelle (le nom du groupe faisant référence à la construction "Ash Twin Project" qui génère une boucle temporelle dans le jeu d'exploration spatiale "Outer Wilds"). Entre rock et metal, les Agenais ont choisi le prog' comme dénominateur commun et on se laisse porter par la voix d'Églantine qui apporte une réelle douceur mélodique à un ensemble parfois secoué par des attaques death (au chant) et des envolées héroïques (aux guitares). En plus, elle cadre les titres, apportant un repère à des parties instrumentales qui poussent souvent assez loin ses idées sur les rythmes ou les ambiances, quand on se rapproche d'un trou noir, elle ramène de la lumière et nous sort d'une isolation dans laquelle on pourrait tomber. Si le mot projet n'évoque qu'une ébauche ou une idée à suivre, celui d'Ash Twin semble déjà bien affirmé et réfléchi. Un soleil est mort, mais un groupe est né.

Oli

Publié dans le Mag #66