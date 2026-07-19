Ásgeir Trausti Einarsson n'a que 20 ans quand il sort son premier album, aussi complexe pour nous à écrire qu'à lire, Dýrð í dauðaþögn fait un carton dans son pays, l'Islande (celui de Sigur Rós, Björk, Solstafir...), et attire les oreilles du reste du monde. Pour faciliter la transmission de ses émotions, il le traduit en anglais et débute une double carrière, enregistrant des titres dans les deux langues. Depuis 2021, il ne produit plus que dans la langue de Johnny Cash, son nouvel opus est on ne peut plus accessible, ayant pour titre un prénom compris dans de nombreuses contrées : Julia.



Cette Julia est peut-être cette mystérieuse personne de l'artwork, c'est aussi une inspiration de son paternel (Einar Georg ­Einarsson), un poète dont l'œuvre a largement contribué à son succès à ses débuts. Ici, c'est le seul morceau presque "co-écrit" avec son père, un texte romantique qui évoque les grandes plaines, la neige, un lac (mais pas celui de Lamartine), et la mort pour réunir deux âmes sœurs. La musique est lente, pesante, comme si la guitare connaissait la fin de l'histoire et voulait nous y préparer. Un très beau morceau de folk qui combine gravité et beauté, un bon résumé de l'ensemble des 10 titres, même si certains sont plus dynamiques, enjoués ou arrangés (avec un peu de synthé ou de violoncelle). En effet, on identifie avant tout Ásgeir par son timbre, son rythme, le travail pop réalisé sur des titres très personnels ébauchés à partir du duo séculaire guitare/voix.



Et même si le ton est aussi posé que le tempo, et même si ces sons nous viennent du froid, Ásgeir nous réchauffe, apporte du réconfort, nous permet de faire un pas de côté dans un monde où les mauvaises nouvelles s'entrechoquent avec les fakes news et les discours propagandistes. Merci donc pour ce temps de pause.

Oli

Publié dans le Mag #70