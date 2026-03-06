Avec Sur les pavés de mon enfance, Armande Ferry-Wilczek signe un disque incandescent, profondément habité, à la croisée de la chanson, des musiques du monde, et d'une poésie brûlante. La multi-instrumentiste et autrice-compositrice revient avec un album qui dépasse les frontières de style comme de langue, tout en s'ancrant fermement dans l'intime.



Au cœur de ce projet, une voix : la sienne, lumineuse et grave, forte et vulnérable, tantôt caressante, tantôt frondeuse. Antonio Placer, maître des arrangements, en sublime les contours avec un écrin d'une grande richesse orchestrale. Subtil et grandiose à la fois. Cordes, percussions, vents, harmonies vocales : tout respire, tout vibre, tout dialogue avec l'âme d'Armande. Le disque s'ouvre sur une déclaration de lutte intérieure : "Poupée saturée", coup de poing sonore contre les carcans qu'on inflige aux corps et aux esprits. Plus loin, "Putain de jugement" érige la douleur en fresque lyrique, entre cris retenus et instrumentation cinématographique. Ces chansons sont des pavés dans la mare, jetés avec justesse dans les silences pesants de notre époque. Mais Sur les pavés de mon enfance ne s'arrête pas à la colère : il traverse aussi l'amour, l'éveil, la mémoire. Le très beau "Grenoble, je t'aime déjà" en est un exemple éloquent, une balade urbaine pleine d'élan et de fragilité, où la ville devient décor de renaissance. Avec "Ode à ton départ", sur un tempo de libertango, Armande taille au scalpel les liens qui entravent, pour mieux ouvrir la voie à l'autonomie affective. Au fil des douze titres, l'artiste déploie une mosaïque de formes : fado gourmand avec "Bocadirão", groove engagé sur "Il pleut, j'ai mal aux yeux" et même pop asymétrique en sept temps avec "C'est par là que je passe", final doux-amer et libérateur.



Sur les pavés de mon enfance n'est pas un simple album : c'est un voyage sensoriel, une cartographie émotionnelle. Il y a des disques qui contentent, d'autres qui secouent. Celui-ci, rare et nécessaire, fait les deux à la fois. Et surtout, il fleurit là où on ne l'attendait pas, comme sa volonté affichée d'aller "planter des fleurs" sur les pavés de [s]on enfance.

JC

Publié dans le Mag #67