Chanteur et guitariste du groupe Archi Deep and The Monkeyshakers, Arthur Di Piazza avait réalisé un virage en passant sous le format duo avec appellation Archi Deep. En 2018, le premier EP voit le jour. Prometteur, il permet à la formation d'ouvrir pour six dates pour Hubert-Félix Thiefaine. Un an plus tard, c'est l'album I ain't no monkey qui se pose dans les bacs. Annoncé en quatre parties, Lightning concept est sorti ce 14 janvier regroupant un total de quinze pistes.



Premier morceau de la galette, "Mr. Goverment" sort un rock pêchu armé de bons riffs de guitare. C'est sous ces hospices que mes oreilles de renard du désert ont entendu pour la premier fois Archi Deep. Aujourd'hui, la formation donne encore cette allure générale à son disque. Un power pop dynamique qui ne doit se méfier que de quelques boucles répétitives. La formation montre également d'autres éclairages sur ses capacités de compositions. "All that was left of me" se donne à l'exercice acoustique. Le morceau monte en puissance avec une partie instrumentale équilibré. Le chant de Arthur Di Piazza lui gagne en superbe. Baigné dans quelques sonorités électro , "Don't hold back" est un morceau aérien qui pousse Arthur Di Pizza a poser tranquillement sa voix dans les aigus pour un décollage assuré au pays des rêves. Plus classique, la redescente peut se faire en douceur sur "Look around". Agrémenté d'un synthé pour emmener la balade "The unknown fever" avance guilleret et entraînant. Le chanteur apporte sa voix clair en jouant quelquefois avec un filtre sur son micro pour varier les plaisirs dans le rendu vocal. "Isolation breakdown" retiendra aussi mon attention par son aspect mutant puisant sans discuter dans les racines du blues et se nourrissant sans doute d'un peu de hip-hop.



Lightning concept est album complet. Ici, Archi Deep fait plaisir puisque la formation se dépasse en sortant des sentiers battus et vient avec de nouvelles propositions. Les singes n'ont pas fini de faire la grimace.

Julien