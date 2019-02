En 2015, c'était sous le nom de Archi Deep and The Monkeyshakers que la formation avait sorti #3. Les rockeurs de l'île d'Oléron ont depuis fait évoluer le format en se présentant en mode duo. Bye bye les Monkeyshakers, le groupe s'appelle maintenant Archi Deep . Et le nouvel EP ? Bah pareil... on garde quand même un singe sur la pochette en souvenir.



"Lose My Mind" entame le disque. Plus classic-rock, tu meurs. Une mélodie bien suivie par le chant, des refrains percutants et pas un poil qui dépasse. On ne sait comment Arthur Archibald Di Piazza (guitare/voix) et Camille Sullet (batterie) arrivent à conserver une pointe de folie permettant aux oreilles curieuses de s'arrêter pour écouter un peu (voir beaucoup). "The Thrill To Kill" fait secouer le popotin et doit faire craquer le cœur des ados en mal de pop rock. Les guitares grincent et Archi Deep pousse son premier cri pour ajouter son brin de sauvagerie. "I'm just a man" fait ressortir les influences d'un groupe qui prend volontiers la route des States pour traîner ses groles dans le Mississippi. Le morceau possède son étrangeté avec un pont complètement hors du propos. Un truc plutôt fait pour bondir en réalité. L'originalité vient avec "Hey". Le morceau est une sucrerie romantique qui se savoure tranquillement. Avec sa guitare acoustique, Archi Deep s'accompagne en jouant tout en picking. Mais pas question pour cette bande de primates de se quitter sur un truc de lovers. "I'll be by your side" permet de se déchaîner une dernière fois avant de fermer la porte sur ce nouveau volume.



Avec un rock constant, Archi Deep fait toujours plaisir à entendre. Comme sur #3, le disque passe trop vite. Un album plus long serait souhaitable pour s'imprégner de la formation. Ceci étant, les EP sont toujours les bienvenus.

Julien