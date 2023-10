Originaire de l'île d'Oléron, Archi Deep est un groupe qui définit sa musique entre un rock n' roll garage et une power pop. Dix ans que la formation fondée par Arthur Di Piazza (guitare/chant) sillonne les routes et les studios. Depuis l'album précédent (2022 - Lightning concept), le duo a même trouvé un certaine stabilité avec la présence de Richard Bertin (batterie/percussions). Cette année, les deux musiciens ont sorti un nouvel album le 3 février, réalisé en autoproduction : What's our name ?. Celui-ci comprend sept titres pour une durée de vingt minutes. Un troisième album à la limite de l'EP. Qu'importe, si le rock est bon.



Et justement, Archi Deep démarre en pleine bourre avec "Do it anyway". Un clip tourné à la maison dans un pantalon léopard moulant, c'est toujours superbe. Cela pourrait être annonciateur d'un glam rock à la Steel Panthers. Il n'en est rien. Arthur sature le son de sa guitare. Richard cogne fort sur ses fûts. Un premier morceau survitaminé. "You're so wild" fait également l'objet d'un clip. La formation est sortie de son domicile pour réaliser quelques captations entre sa forêt, son gymnase et son terrain de foot. La diction du chanteur est toujours impeccable et pleines de rebonds. Les breaks utilisés à de multiples reprises permettent des regains d'intensité. "Get away" est le troisième titre faisant l'objet d'une vidéo. Cette fois, on se passera de voir les deux musiciens pour baigner dans un univers très seventies. Côté musique, le chanteur fait quelques montées dans les aigus sympas sur un fond bien fuzzy. Petite originalité, il sortira un synthé pour s'accompagner sur "The plan". Un changement de direction bien senti qui permet d'apporter du relief à l'album. "Over and over again" vient également se démarquer avec une approche légèrement plus calme et plus épurée. Pour finir dans son exercice préféré, Archi Deep relance un rythme soutenu sur "Why".



Depuis ses débuts, Archi Deep a subi bien des transformations. Arthur Di Piazza a su garder le cap de son projet. Souhaitons maintenant une longue collaboration avec Richard Bertin. En présentant deux albums en deux ans, le duo montre qu'il est bien rodé. Les morceaux de la formation sont toujours rock et font souvent mouche par leur dynamisme. Dans le temps, la force se trouvera dans les variations de composition.