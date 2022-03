Une des révélations du Hellfest 2019, les Norvégiens produisent un rock au sens noble qui allie l'ADN du punk et du métal tout en lorgnant parfois vers du Nick Cave. Entretien avec Kjetil Nernes leader du groupe sur la sortie du si bien nommé Norwegian gothic.

Arabrot live Comment allez-vous ? Comment s'est passé le confinement en Norvège ?

Eh, nous allons bien, merci. Évidemment, ce n'est pas le meilleur moment pour les affaires - nous avons eu plusieurs festivals et tournées annulés - mais le confinement a également fourni un temps bien nécessaire pour réfléchir et reconsidérer certaines choses musicalement et aussi au sein de la structure du groupe. Tout n'est donc pas si mal après tout.



Commençons donc par cette question que tout le monde te pose et qui t'ennuie un peu, donc autant la poser tout de suite : d'où vient le nom Årabrot et comment présenterais-tu le groupe à nos lecteurs ?

Årabrot est la décharge de la ville norvégienne de Haugesund où j'ai grandi. Nous étions de jeunes punks et avons pris ce nom par rapport à la décharge. Je dirais à un étranger qu'Årabrot est un groupe de rock alternatif norvégien qui vit maintenant dans une église dans les bois, au Nord.



C'est là que vous avez enregistré le disque et où la photo de la pochette a été prise ? Peux-tu nous en dire plus sur l'artwork ? Karen (Ndlr : la femme de Kjetil, mais aussi en charge des claviers et des chœurs) était-elle enceinte à l'époque puisqu'elle tenait son ventre ?

Oui, nous avons enregistré l'album en partie dans les studios Gomez' Orgone de notre producteur au Royaume-Uni et en partie dans cette église. Certains clips et live ont également été réalisés dans l'église. La photo de la pochette est tirée d'une session live que nous avons faite au Summer Solstice l'année dernière. C'est la toute dernière photo que nous avons prise cette nuit-là, exactement au solstice d'été. Karen y est enceinte de 5 mois.



L'album s'intitule Norwegian gothic, c'est la description parfaite du groupe ?

Oui, je dirais que la musique résume ce que nous faisons depuis une dizaine d'années et même le titre est une description assez appropriée en quelque sorte.



Quelles ont été les principales influences pour cet album ?

Au départ, je voulais que l'album soit un album de rock classique inspiré par Iggy and The Stooges, Velvet Undergound et The Doors. Il a définitivement évolué à partir de là, mais je suis très heureux de la façon dont il sonne et dont il a muté.



Il semble que "The rule of silence" n'ait pas été respectée dans cet album, car il est rempli de bruits rock 'n' roll ?

Je suis très heureux de cette chanson. En fait, elle faisait initialement partie des "Who do you love - sessions" en 2017 mais n'a pas été intégrée à l'album, alors je l'ai retravaillée pour ce projet.



Cet album comprend quelques interludes, ou mots parlés, peux-tu nous en dire plus à ce sujet ? Était-ce destiné à créer une atmosphère ?

Oui, exactement. Nous avons voyagé à travers l'Angleterre à Noël 2019 et nous avons rencontré des amis. Je me suis assis avec eux autour d'un café et j'ai enregistré nos conversations. Je n'avais pas de thème, de sujet ou d'idée spécifique, mais je commençais chaque discussion en me demandant : "Pourquoi diable faisons-nous ce que nous faisons ?". Cela s'est avéré assez intéressant et des parties de ces discussions ont été reprises dans les interludes de l'album.



Arabrot live Sur "Hallucinational", Karen prend la tête du groupe. Qu'est-ce qui en fait une chanson d'Årabrot alors que Karen a sa carrière dans la musique sous son propre nom ?

J'imagine que c'est une chanson Arabrot d'une certaine manière. Souvent, c'est l'instinct qui dicte ce que nous faisons.



N'était-il pas risqué de sortir un album pendant la pandémie ou était-ce un besoin de créer et de partager de la musique en ce moment particulier ?

Peut-être, mais il y a toujours des avantages et des inconvénients à chaque date de sortie, alors je ne m'inquiète pas trop à ce sujet.



La sortie d'un album est souvent liée à la tournée pour promouvoir le disque. Nous avons eu l'occasion de vous voir en 2019 au Hellfest et ensuite vous avez tourné avec Boris en Europe, qu'est-ce qui vous manque le plus en tournée ? Ou peut-être que le fait d'avoir un nouveau membre dans la famille vous fait réfléchir à deux fois avant de repartir en tournée ?

Les tournées ne me manquent pas particulièrement, mais les concerts et l'interaction avec un public réel me manquent. Nous verrons ce que nous ferons à l'avenir. Je trouve cependant cette pause pandémique intéressante. De nombreux aspects des tournées incessantes et éternelles ne sont pas bons - ni pour les musiciens, ni pour les groupes, ni même pour les promoteurs et les fans - et j'espère vraiment que les choses vont changer un peu à l'avenir. Et oui, partir en tournée avec deux jeunes enfants sera une aventure !



Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Un dernier mot pour nos lecteurs ?

Au plaisir de vous revoir tous bientôt !

Merci à Kjetil (et Karin) d'avoir répondu présents à cette interview.

Photos : JC Forestier

JC Forestier