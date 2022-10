C'est presqu'un groupe différent qu'on découvre avec ce Acoustic sessions, cinq titres d'Arabella totalement dépouillés de toute trace d'électricité, les morceaux préexistants ont été retravaillés en profondeur et il n'en reste que quelques douces mélodies. En mettant de côté la folie acidulée pour laisser de la place aux petites notes et à la chaleur des instruments, Arabella se réinvente ("Summertime again") tout en conservant l'énergie et la dynamique de morceaux déjà sublimes ("Arabella" !). L'ensemble est feutré, tout en retenue, en délicatesse ("Hear the call"), n'a rien de sauvage (même sur "Wild"), et fait donc honneur à toute une tradition indie / low-fi portée par des Américains (je pense notamment à Wilco ou Eels). A partir d'une pop dévergondée excitante, Arabella arrive à un rock intimiste aussi posé que profond... Que nous réserve l'avenir ? Un mix entre les deux ? Une cohabitation des univers ? Un retour à la case départ avant une nouvelle escapade débranchée ? Peu importe, Arabella a prouvé son talent et peut faire ce qu'il veut, je serais là.

Oli