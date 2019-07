Entre le morceau des Arctic Monkeys, le vôtre et les nombreux artistes qui s'appellent déjà Arabella, ça fait trop, les gars, changez de nom ! Le groupe n'a pas encore 3 ans et ceci n'est qu'un premier EP, vous avez le temps avant les emmerdes. Parce qu'avec une musique aussi universelle, touchante et efficace, elles risquent d'arriver... à moins de vouloir se cantonner aux bars du quartier et de ne pas être très partageur. A l'heure d'internet, c'est peine perdue et il semble assuré que nos voisins anglais vont fondre pour les tubes que sont "You know" et "Arabella" (quel refrain !) même si les quatre autres titres ne sont pas mal non plus, d'ailleurs c'est "Summertime again" que le combo a choisi de cliper, petits chœurs, distorsion soignée, solo à l'arrière-plan, breaks pour mieux relancer la machine, Arabella maîtrise l'art de la chanson pop-rock. Ce qui leur donne un supplément d'âme c'est le ton de Rémi (chanteur et guitariste également au Quai D'Orsay), entre détachement et proximité, il est super à l'aise et provoque un attachement immédiat. Allez, pour vraiment prendre son envol, il va falloir sortir de l'ombre d'Arctic Monkeys, on y croit, let's go !

Oli