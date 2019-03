Anti-Flag vient interrompre le rythme des saisons pour nous aider à passer l'hiver au chaud sous la couette avec une version acoustique de quelques-uns de ses derniers morceaux : 2 issus d'American spring (2015) et 5 venus d'American fall (2017) et comme ça faisait léger, les Ricains nous gratifient de trois reprises mais électriques (pourquoi ne pas avoir tenté de les faire à la punk-folk ?). Les bons morceaux se jouent dans toutes les versions, avec un gars comme Justin Sane au micro, tu peux même y aller a cappella, des "American attraction" ou "Racists" seront toujours aussi percutants ! C'est un vrai bonheur que de (re)découvrir ces compos sous un nouvel angle. L'exercice de la cover est moins convainquant car on revient sur l'électrique et quitte donc une certaine douceur. "Gimme some truth" de John Lennon reprend un des thèmes favoris d'Anti-Flag qui n'ont pas grand-chose à faire pour accaparer le titre, le "Surrender" de Cheap Trick est anecdotique, "For what it's worth" des Buffalo Springfield beaucoup moins, c'est une des "protest songs" les plus célèbres et j'en ai déjà des frissons à l'imaginer en live... Anti-Flag passe haut la main l'exercice de l'unplugged, mais qui en doutait ?

Oli