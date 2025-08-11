Nan mais c'est quoi ce nom en écriture inclusive ? Encore un groupe d'islamowokistes à faire faire un AVC à Pascal Praud ! Est-ce pour cette raison que je me suis proposé pour rédiger la chronique du disque, ou parce qu'il est sorti entre autres chez les copains de Teenage Hate Records... ? Je vais être honnête, je prévoyais à la base d'en parler de manière subjectivement neutre et brève, mais par rigueur intellectuelle et objectivité, je vais devoir être bien plus élogieux et complet. Parce qu'on est davantage sur du fauteuil de bureau ergonomique, moelleux et ferme à la fois pour éviter le mal de dos, que sur un vulgaire tabouret. J'ai vraiment été charmé, bluffé, pour ne pas dire renversé (heureusement que j'étais bien assis) par l'écoute de ce premier album, que le trio lyonnais aura pris le temps de composer et d'enregistrer.



Les onze morceaux autoproclamés "bright punk" (dérivé de l'art punk) de Tabouret se suivent et ne se ressemblent pas. Du slowcore post-rock "Instrumentale" en ouverture, à la poésie sonore et loufoque "Poème pour Jo'" en français, en passant par les plus classiques et noisy "Close the door" ou "Down North" l'ensemble est très varié mais cohérent, sans jamais être redondant. Les instruments se démarquent fortement (aidés en cela par un son aux petits oignons), ont leur identité propre, interagissent entre eux selon toutes les déclinaisons possibles mais jouent toujours pour le collectif, les chansons. Il en est de même avec le travail ingénieux fait sur les trois chants de Lino, Mathis et Reine, ainsi que sur les différentes harmonies vocales ("Oh! Sweety" par exemple). Tout au long de l'album, Antenn.e n'a de cesse de nous surprendre, comme dans "Bakery's calling", quand déboulent sans crier gare des sonorités orientales, rapidement suivies d'un passage qui rappelle Future Of The Left, mais sans pour autant en faire son leitmotiv. C'est l'efficacité, l'intensité qui priment avant toute autre considération. Une bien belle surprise de la fin d'année dernière, qu'il est encore temps de découvrir à l'approche du printemps.