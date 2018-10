Pop-rock expérimental aux allures très "post" quand le chant s'efface, Antarte fête ses 10 ans d'existence cette année avec ce nouvel album intitulé Isole. Le groupe met en moyenne 5 ans pour accoucher d'un long format puisque le précédent (et premier) date de 2013, outre une vie pas uniquement remplie par la musique, ce délai se comprend à l'écoute des huit plages composées par les Italiens, toutes finement ciselées et réfléchies dans les moindres silences. Seules quelques lignes vocales mériteraient peut-être un autre traitement ou une mise en retrait tant les qualités instrumentales du trio se font remarquer. Aussi à l'aise en sons clairs qu'avec une petite distorsion, avec le clavier qu'avec la guitare, les Bolonais nous font plonger dans leur univers ouaté où le temps semble suspendu même sur les titres les plus courts. En attendant l'arrivée du printemps (j'écris cet article alors que dehors la pluie redouble), Isole apporte beaucoup de chaleur, de douceur et de réconfort dans la tradition des groupes indie pop lo-fi qui mettent en avant des ambiances plutôt que des mélodies sans pour autant ne pas soigner ces dernières. Un jeu d'équilibriste parfaitement maîtrisé par Antarte.

Oli