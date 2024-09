Alors que Love vs 3vol tourne encore de manière significative sur les platines de la rédac' (enfin, sur celles des ch'tis de la team), Ant Nebulä présente "déjà" un deuxième EP intitulé Distorted & dissolved. Qui s'en plaindra ? Pas moi en tout cas, tant le projet emmené par Mammouth (membre émérite de Sleeppers) est aussi addictif que ravageur. Les sonorités noise ("Bliss"), stoner (l'énorme "Bad buzz" en ouverture de ce disque) et indus du trio sont bien évidemment au programme de ce deuxième essai réussi, mais l'ensemble se veut "plus rock et accessible", dixit Mammouth lui-même. "Asteroid", morceau complet et percutant, en est l'illustration parfaite. Solide comme un roc et efficace comme jamais, Ant Nebulä propose vingt-cinq minutes d'une musique qui prend aux tripes et qui ne se fixe aucune limite, mélodique à souhait et rugueuse quand il le faut. Enregistré au Bud Studio par Mathieu Pascal, Distorted & dissolved bénéficie d'un son massif qui met en valeur des compo (toujours) astucieuses et (parfois) tumultueuses. Profitons-en, avant d'être happés par un album qui viendra exploser nos cages à miel fin 2025. Le compte à rebours est lancé !