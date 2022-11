La Nébuleuse de la Fourmi qui entoure la planète Mz3 est aussi agréable à regarder que mystérieuse, les Ant Nebulä dont il est question ici sont aussi agréables à écouter mais bien moins mystérieux. C'est en effet le trio monté par le chanteur guitariste des Sleeppers Manu aka Mammouth, et c'est bien plus qu'une simple aventure solo après la fin du groupe culte car il débauche Eric à la batterie (passé par de nombreux combos et actuellement au sein de Here[In]) et Stef (ex-Jenx) à la basse mais également en charge des machines et de la production (dans son Lyynk Studio). Peu de mystère et beaucoup d'amour car on est vite replongé dans le bain des sonorités typés "Sleeppers", des effets sur le chant et les distorsions sont autant d'éléments identifiables et qui réchauffent le cœur.



Pour autant, on n'a pas affaire à un ersatz mais bien à un groupe différent, dès "Peoplesuckers" et son chant relativement clair bien qu'habité par un brin de nervosité, Ant Nebulä se présente comme un groupe de rock assez frontal. Pas de circonvolutions, pas d'ornements, un rythme, des riffs, une mélodie et on est dedans. Dans les structures et la capacité à donner de l'ampleur aux morceaux, on retrouve la patte du leader des dormeurs mais comment faire autrement ? Va jeter un œil au clip de ce "Peoplesuckers" pour te faire ton idée, au passage, c'est un clip très joli (bien mieux réussi que l'artwork qui sent un peu trop la composition numérique). Avec le titre qui donne son nom à l'EP, "Love vs 3vol", on retrouve des transitions assez déliées pour donner davantage de poids à l'atmosphère, l'architecture est plus complexe et s'adresse davantage à l'esprit qu'au corps. Peut-être que "Big crush" aurait pu se placer entre ces deux plages pour assurer un relais plus coulant, ce dernier joue à l'évidence sur l'émotion avec une jolie guitare claire et une évolution plus simple à suivre, depuis un temps très calme à un passage plus brutal avant de revenir sur le tempo et les couleurs du début. Voix filtrée, chant scandé, rythmique très rock, refrain ultra accrocheur, "Brainwashers" est certainement le titre le plus efficace en live, s'il retient, forcément, l'attention, ce n'est pas celui qui représente le mieux Ant Nebulä qui se rapproche davantage de Sleeppers sur "Fragment", plus tortueux, plus long, plus aventureux, plus saturé, la dernière piste suivie est celle qui nous ramène le plus aux origines.



Dans ce match entre l'amour et le diable, c'est clairement l'amour qui l'emporte tant les idées diaboliques me touchent et agitent les cellules mémorielles de la nostalgie. Avec cinq idées assez variées, Love vs 3vol ouvre un champ des possibles assez vaste marqué par Mammouth, difficile de choisir un étendard pour ce nouveau combo qui va devoir nous en donner plus pour qu'on puisse mieux le cerner... D'après nos informations, ce "plus" arrivera début 2023 sous la forme d'un nouvel EP 5 titres, d'ici là, on va replonger dans ces cinq-là.

Oli