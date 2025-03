Le premier contact que j'ai eu avec les Hollandais de The Anomalys était un concert bien sauvage au petit matin, sur une plage près de Montpellier il y a une dizaine d'années, dans le cadre d'une institution locale (le Samynaire). Un festival qui n'en est pas un, et qui s'apparente plutôt à une free party noise/hxc/punk/garage, avec des groupes qui enchainent de 22h à 8h du mat' devant les plus téméraires.



Alors qu'il s'était écoulé 12 ans entre le premier (The Anomalys, 2010) et le deuxième album (Glitch, 2022), le trio a cette fois décidé de remettre le couvert direct avec Down the hole, toujours chez Slovenly Recordings, toujours au Swampland Studio à Toulouse, chez Lo' Spider. On ne change pas une équipe qui gagne. Huit titres pour 24 minutes et toujours cette mixture de garage, de punk-rock et de surf, qui ravira autant les fans de TV Killers, de Link Wray ou de Man Or Astroman ?. L'instru "Anxiety" pourrait figurer dans la bande son d'un film de série B à base de beach party, bikinis et meurtres en série mais The Anomalys savent aussi se montrer plus teigneux ("Despair"), ou bien carrément vicieux ("Go away"). Ne jamais ô grand jamais se fier à leur soi-disant "Innocence", surtout quand c'est pour nous achever derrière dans la "Slaughterhouse", mon titre préféré où pendant 4 min 30 ils nous gardent en tension en nous montrant toute l'étendue de leur talent.