J'ai failli passer à côté de Nuit blanche d'Anodine. Quand bien même ce cher Lucas Stakkato m'a fait passer un disque promo, la première écoute ne m'a pas transcendé. J'ai laissé s'écouler un peu de temps avant de relancer la machine et donner une chance à ce premier EP. Grand bien m'en a pris car les écoutes successives de Nuit blanche m'ont rendu complètement accro à ce disque haut en couleur. Sous l'impulsion de son chanteur Arno Villenave, le quatuor, aussi à l'aise avec les guitares acérées ("Nuit blanche", "Ma muse") qu'avec les sonorités pop ("Tout", "Cours"), pourrait être un proche cousin de la famille des Noir Désir et un compagnon fidèle des Bashung et compagnie. La qualité d'écriture des textes cinglants et percutants se mélange à merveille avec des mélodies enthousiastes et dansantes, sur fond d'envolées rock et de passages synthétiques. J'ai une préférence pour l'Anodine incandescent même si le groupe se révèle persuasif quand il lorgne du côté des ambiances froides et électroniques, sans jamais se passer de riffs de guitares bien sentis. En tout cas, j'ai bien fait de ne pas laisser tomber l'affaire car une fois apprivoisé, Anodine est une très belle surprise.