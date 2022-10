La Normandie c'est plutôt petit, alors forcément, les musiciens se croisent, tapent la discute, échangent, partagent des aventures et évoquent leurs racines profondes. Quand les dénominateurs communs s'appellent Nick Cave ou Bruce Springsteen, ça donne envie de faire autre chose et pourquoi pas un truc qui tendrait vers ces deux patrons du rock américain qui a de la classe. C'est ainsi que les six compagnons d'Animal Triste ont décidé de lancer leur "super groupe" (sur leurs différents CV on trouve en effet quelques combos qui ont marqué les esprits comme Radiosofa, ou Darko). Et bien qu'ils soient six, ce qui marque avant tout, c'est la chaleur de la guitare et de la voix, le reste, c'est pour faire en sorte qu'on se sente bien, c'est un tas de détails qui font que ce n'est pas seulement de bonnes chansons avec une mélodie accrocheuse et un style identifiable mais qu'Animal Triste va bien au-delà de cette apparente simplicité pour s'assurer que chaque seconde de musique soit un nectar. Et s'il faut le renfort de Peter Hayes (Black Rebel Motorcyle Club) pour élever encore le niveau, alors, ainsi soit-il (et "Tell me how bad I am" peut devenir un des titres de l'année). La classe américaine.

Oli