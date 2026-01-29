Voici certainement le plus "vieux" groupe encore en activité à être chroniqué dans nos pages. La formation d'Ange remonte en effet à 1969 quand les frères Descamps (Christian et Francis) ouvrent la voie française d'un rock progressif où la poésie et la théâtralité ont une place non négligeable. Depuis Caricatures en 1972, on est à 25 albums studio, presqu'autant de live et une bonne dizaine de compilations. Sur les plus de 55 ans couverts, le groupe a disparu certaines années (pour laisser de la place à d'autres projets) sans jamais officiellement être abandonné, depuis 25 ans, Christian prépare sa retraite en incorporant son héritier qui n'est autre que son fils, Tristan. Ce Cunégonde est son disque d'adieu, véritable témoin du relais puisqu'il y annonce "Quitter la meute", ce qu'il fait après deux concerts à l'Olympia début 2025 et avant la tournée où Tristan prend le lead, seul...



Qui est cette Cunégonde que nous laisse avant de disparaître un monstre du rock français ? C'est la mère du monde, une déesse ou une jeune fille apeurée par la guerre ? Est-ce l'incarnation de l'amour ? Les écrits ne sont jamais clairs avec Ange puisqu'ils sont avant tout musicaux et beaux, on ne retiendra que cette "Cunégonde" représente l'espoir d'un avenir meilleur. Optimistes les Ange mettent en avant l'attachement, la tendresse et, comme Aragon, pensent que la femme est l'avenir de l'homme. À ce titre, "Un diamant dans le cœur" est peut-être le meilleur titre de l'album, rendu facile d'accès par ses mélodies très pop, on se fait bien plus aisément embarquer que pour d'autres où la rythmique ou la tonalité exigent davantage de l'auditeur inaverti ("Fruits et légumes", "Le langage des fluides"), mais pour celui qui suit Ange depuis plus ou moins longtemps, il y retrouvera la "signature" Descamps... On a donc une sorte d'équilibre entre ce qui a motivé la création du groupe (une musique théâtrale, cinématographique même quand elle rend hommage à "Ennio" Morricone) et une évolution vers des éléments plus rock, plus contemporain, plus "grand public" ("Pace nobilis", "Prisonnier de l'aube").



Bienveillant, immortel, messager, intime, séducteur et spectaculaire, Ange porte toujours bien son nom, quelles que soient les époques, les modes, les musiciens, le groupe a su transcender l'humain pour devenir cette entité pour l'éternité.

Oli

Publié dans le Mag #67