And So I Watch You From Afar (ou ASIWYFA pour ceux qui en ont marre d'écrire tout le patronyme...), c'est un peu comme une éponge double face ou un hérisson, il y a un côté doux et un côté qui pique : Megafauna démarre avec une intro très math-rock, en double guitares lumineuses et mélodieuses, qui monte vers un post-rock bien puissant aux riffs qui saturent l'espace pour revenir en un instant sur une partition math très claire et tranquille,... pour repartir encore vers des attaques franches et électriques. Un esprit bipolaire, ou plutôt 4 esprits cyclothymiques, qui composent le quartet nord-irlandais pour ce septième album studio.



Un petit changement dans le line-up au niveau de la basse, avec l'arrivée d'Ewen Friers, mais pas de quoi perturber l'équilibre singulier d' ASIWYFA qui privilégie davantage le jeu entre les deux guitares de Rory Friers et Niall Kennedy, particulièrement inspiré dans les séquences plus math-rock, mais tout aussi redoutable sur les parties saturées. La batterie de Chris Wee est loin d'être en retrait et la basse accompagne le tout sans outrance. Et à part ça, rien de plus, ASIWYFA va vers l'essentiel, un album 100% instrumental, loin des chœurs un peu pénibles de Heirs, plus mélodieux que Jettison, sans autre fioritures à part quelques bribes de piano et cordes. Il y a là une mise en exergue des guitares, du son, du dialogue entre Rory et Niall. Vers une recherche de la mélodie, de la création commune pour atteindre un aboutissement des arrangements, de la combinaison des quatre musiciens. À la fois accessible et différent, à la fois harmonieux et sauvage, quand les opposés se rejoignent et se combinent, c'est que l'on a livré là une œuvre complète.

Eric

Publié dans le Mag #62