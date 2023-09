Sophia et Raoul ont bien su reprendre les principes des racines du folk américain, celui des pionniers, voyageurs et bâtisseurs. Voyageurs, parce que le vieux camion de traveller est aussi leur studio d'enregistrement, et qu'ils ont l'habitude de quitter leurs terres lyonnaises pour parcourir l'Europe, celles de l'Ouest, surtout de l'Est, et même les portes de l'Orient. Bâtisseurs, parce que de ces périples, ils en ont retenu des rencontres, des sons, des instruments et nous proposent leur indie folk planante et aérienne (mais quoi de plus normal quand un aigle habite votre esprit). C'est donc avec Sophia au chant et à l'harmonium et Raoul à la guitare, percussions et synthés qu'An Eagle In Your Mind nous délivre ce (déjà) troisième album. Un chant clair, délicat, quasi chamanique, qui se promène sur plusieurs octaves, multiculturel, accompagné de sonorités originales venues des 4 points cardinaux (le bien nommé album Intersection). C'est doux, c'est enivrant, c'est contemplatif, c'est envoutant. C'est ton esprit qui voyage en survolant les steppes de l'Oural ou les grandes plaines d'Amérique du Nord. Bref, tu prends ton envol quand tu veux.

Eric