Même si en concert L'Ambulancier ressemble à un groupe comme les autres, son grand architecte, c'est Palem qui mène ce projet sirènes hurlantes et revient avec nous sur la composition, les textes, l'invité spécial de cet album, les clips, les concerts....

Conducteur de corbillard pour vivant, c'est pas super comme définition d'ambulancier. Tu en as une autre ?

Je suis l'urgentiste du rock'n'roll synthétique à la française ou le héros intello de New York, au choix !



C'est un projet solo mené à plusieurs, c'est simple de gérer ton équipe ?

C'est plus simple que de jouer dans un groupe, oui. Les mécaniques ne sont pas les mêmes entre les gens, mes musicien.ne.s savent que j'ai le dernier mot, mais ça ne les empêche pas de s'investir pour qu'on progresse ensemble. Mais je vis moins le côté "dépendance" des autres et ça me rend plus heureux.



Tu composes tout sans aide extérieure ou tu laisses une chance aux autres de venir modifier tes titres ?

C'est complètement dans mes réflexions, en ce moment. J'ai composé French Manhattan seul avec très peu d'arrangements extérieurs ou d'aide, à l'exception de suggestions par des ami.e.s sur les lignes de basse et de petites touches de synthés. Aujourd'hui, les mêmes chansons ont vraiment une autre allure en live parce qu'on les a travaillées en groupe et qu'on a trouvé de nouveaux arrangements et des idées qui les rendent encore meilleures. Je commence à me dire que j'aimerais que le prochain album ait le chemin inverse : d'abord jouer beaucoup mes compositions avec l'aide de mes musicien.ne.s pour avoir leurs regards, et ensuite, enregistrer le fruit de tout ça.



Les sons ajoutés sont assez "old school", d'où viennent ces arrangements et samples ?

Je travaille avec des sons de synthé assez rudimentaires, généralement les sons de base de mes logiciels me suffisent pour traduire une idée. J'utilise aussi des instruments très simples mais pas forcément courants, comme le MicroBrute, qui est un petit clavier analogique monophonique dont on peut tirer des basses bien grinçantes, et le Mini AK dont je sors des petits bruits parasites et des nappes lo-fi. En fait il y a beaucoup de bricole, d'erreurs et de coups de chance dans ce disque, et ça me ressemble bien.



Pourquoi avoir autant poussé les effets sur le chant de "Central.e" ?

C'était justement une sorte d'accident pendant que je mixais la maquette. J'avais commencé à trafiquer la voix samplée qui est le gimmick du morceau, et puis je me suis chauffé à appliquer le même effet d'Auto-Tune sur la voix principale. Ça m'a tout de suite plu que le chant soit robotique et pas naturel, ça me donnait un peu de modernité dans l'album. Je suis convaincu que quand on est artiste, on doit rester influencé par son époque, alors pourquoi pas introduire des idées qu'on entend plutôt dans la pop ou dans l'urbain ? Je ne me sens pas attaché à une chapelle rock, pour moi toutes les pistes sont bonnes tant que ça sert la chanson, et là en plus, ça ajoute une couleur très "tube de l'été dark" qui va bien avec son thème de "contre-chanson d'amour".



Plusieurs textes jouent avec les champs lexicaux d'un thème en particulier, c'est un exercice que tu t'imposes en mode Oulipo ou c'est juste en fonction de l'inspiration ?

Alors c'est beaucoup plus simple : j'ai un faible pour les jeux de mots et les associations d'idées. Si je peux trouver une formule drôle et un peu tordue, je ne vais pas résister à la mettre dans mes paroles. Et puis aller puiser dans le vocabulaire de l'automobile, des jeux vidéos et du numérique, ça me donne l'occasion de trouver des nouvelles images pour parler d'amour ou de notre monde qui part en vrille. Dès que j'ai une idée directrice, comme les cauchemars et les monstres dans "Je bois des blanches", je la déroule et je vois où ça m'amène, et des fois le texte me dépasse parce qu'il dit plus de choses que je n'en aurais raconté de moi-même si j'avais trop contrôlé mon écriture.



Parmi ces textes, y'a celui sur les Tortues Ninja, "Donatello", quelle est la genèse de ce morceau ?

Le morceau a commencé avec son thème, que je traînais depuis quelques années sans savoir quoi en faire, surtout que sa signature rythmique est vraiment bizarre, avec onze temps qui font que la mélodie trébuche. J'ai essayé un jour de le jouer avec mon synthé plutôt que ma guitare et ça m'a donné une base sympa de laquelle tout est parti naturellement après : les arpèges, la voix, la batterie... Je crois que dès que je me suis lancé, la chanson est née en une heure ou deux. C'est peut-être la moins retouchée de toutes au moment d'arriver sur l'album. Et le texte en hommage aux Tortues Ninja m'a été directement suggéré par l'ambiance 8-bits qui se dégageait. Je me voyais rejouer à de vieux jeux sur la console de mes cousins et je me suis dit : « Hey, mais j'aimerais quand même tellement faire partie d'une fratrie de justiciers ». Je suis fils unique, donc l'adelpherie me pose plein de questions. "Donatello" et les trois autres frangins, c'est surtout un prétexte pour parler de solitude et d'avoir envie d'être dans un groupe. Et de New York.



À quel moment tu imagines le faire chanter par Peter Lorne ?

Je crois que c'est né au moment d'enregistrer l'album. Je me demande souvent "jusqu'où est-ce que je peux aller dans ma connerie ?" et il se trouve que Peter est très accessible et qu'il était heureux que je l'appelle. Franchement, au-delà de la nostalgie du dessin animé et du côté "drôle" de lui demander de cette chanson, son interprétation du générique est folle, tellement énergique et épique. Je pense que je lui dois quelque chose dans ma façon de poser les mots dans mes chansons. Ça m'a donné une super occasion de boucler la boucle : rendre hommage de façon musicale et culturelle à tout ce qui m'a influencé. Peter est fier de cette version aussi, je pense. C'est pas tous les jours qu'on fait chanter la voix qui a accompagné votre imaginaire de gamin !



Tu as aussi tourné un clip assez "sportif", c'est un truc dont tu rêvais étant gosse qui s'est réalisé ?

Ce clip est une épopée ninja de trois minutes que je rêvais de faire depuis longtemps, oui, mais je ne croyais pas possible qu'un jour je passe deux jours masqué dans un garage désaffecté à apprendre à faire des cascades. Je voulais marquer le coup pour "Donatello", je ne pouvais pas ne pas faire un clip hommage avec lequel je pourrais quand même proposer ma relecture des Tortues Ninja, avec des codes d'aujourd'hui. C'est vraiment important pour moi de ne pas tomber dans un truc convenu. On avait même imaginé avec le réalisateur Seb Antoine un scénario qui aurait été tourné à Manhattan à un moment, mais on a manqué de temps et de moyens. On les a plutôt mis dans le fait de travailler avec des cascadeur.ses, qui m'ont formé sur le tas à donner des coups et à en recevoir et avec qui j'ai formé une belle équipe, on était au moins dix en tout sur le plateau à construire la vidéo ensemble. Ça donne au final un clip dynamique, bien construit, fun et qui pousse aussi le délire assez loin.



Le digipak est aussi un moyen de retourner en enfance, d'où est venue cette idée géniale de construire son ambulance ?

C'est Olivier Laude, le graphiste de la pochette, qui m'a proposé l'idée de pouvoir construire une ambulance avec le livret et l'étui du CD. Ça aussi c'est un très bon exemple de "jusqu'où on peut aller ?", j'étais forcément client de proposer quelque chose de malin et de cohérent avec mon univers. En ce moment, c'est surtout le vinyle que les artistes vendent en merch et je voulais marquer le coup en sortant pas seulement un CD, mais aussi un CD qui serait un bel objet interactif. Dans le même style, les gens peuvent aussi acheter la "clé de l'ambulance" sur ma boutique. C'est une clé USB en forme de clé de voiture dans laquelle il y a l'album au format WAV. Il faut y aller à fond !



"Iowa" bénéficie aussi d'un clip avec une histoire, c'est important de raconter quelque chose, de développer le personnage ?

Je mets un point d'honneur à ce que mes clips racontent quelque chose. Parfois je reviens au playback, comme avec "L'Ambulancier song", mais même celui-là a une super ambiance grâce au travail et aux idées simples de Brice Vincent. En tout cas, pour moi, il faut que la vidéo ajoute à la musique, te fasse voyager dans le monde de l'artiste, te fasse une proposition que tu n'avais pas encore vue. J'ai adoré écrire "Iowa" avec Seb Antoine, le challenge c'était, avec peu de moyens, de parler métaphoriquement du numérique dans nos vies et on a déroulé toute une histoire à la Black Mirror comme ça. Je fais en sorte que L'Ambulancier apparaisse toujours et ait une forme différente à chaque fois. Je ne ferais pas une série de clips où il évolue comme un personnage écrit et construit, je le vois plutôt comme une entité qui surgit, incarne quelque chose de moi ou de notre société et redevient autre chose la fois suivante. Je suis ambulancier jusqu'au bout : j'arrive, je repars.



En bonus, quatre titres sont disponibles en version live, comment ont été choisis ces morceaux ?

Ce sont les quatre morceaux qu'on a tournés en live à Mains d'Oeuvres pendant l'été 2023. Mon équipe était plutôt jeune : on avait peut-être joué deux fois tous ensemble et c'était casse-gueule de se lancer dans une vidéo comme ça. Mais on a eu un moment de grâce, les interprétations sont bien énervées et directes, on était tous les quatre bien dedans et ça me semblait logique d'ajouter ces petits bonus pour les gens qui achètent le CD. Les vidéos de ces captations étaient sorties au fur et à mesure aussi pour préparer le terrain pour l'album, donc ces versions live étaient directement reliées à l'histoire de French Manhattan.



Pourquoi ne pas avoir fait un lien avec l'EP en mettant un "vieux" titre ?

Je n'y ai même pas pensé quand je me suis lancé dans l'album. Je voulais de nouvelles chansons, sachant que c'étaient déjà des chansons qui tournaient depuis deux ans pour certaines. Je pense aussi que la façon dont celles de l'EP sont écrites a évolué depuis. Après ce qui est cool, c'est que tout mon répertoire se mélange bien en live, parce qu'on a beaucoup bossé les sons, l'interprétation et les possibilités informatiques de nos concerts, donc il n'y a pas de décalage entre elles.



Où nous emmène L'Ambulancier en 2025 ?

J'ai tellement de projets qu'il va falloir que je m'asseye deux secondes pour les organiser et ça débordera sans doute sur 2026 ! Déjà, j'aimerais faire beaucoup plus de scène, mais ça prend du temps à se dealer, donc je pose quelques dates en Île-de-France pour le printemps et je prévois de tourner en automne jusqu'à Bordeaux au moins. Je prépare un album de remixes et j'aimerais aussi boucler un album live, parce qu'on accumule beaucoup de matière de concert en concert. Et j'ai de quoi faire un making-of, des contenus pour les RS, des vidéos live... avec toujours la même question : "allez, jusqu'où on va ?". Dans tous les cas, j'ai envie de partager ça avec ma communauté, que je vais continuer de choyer avec des envois personnalisés, des cartes postales et des exclus.



À titre plus personnel, as-tu des projets d'écriture ?

Mon analyse de l'album Closer de Joy Division sortira pendant le dernier trimestre 2025 normalement. J'ai hâte, je n'ai rien sorti chez Discogonie depuis "The Beatles" en 2021. J'ai aussi le projet de terminer ma première fiction au printemps, j'en ai déjà écrit la moitié. Elle se déroule dans l'univers de L'Ambulancier, dans une timeline parallèle à la nôtre puisque c'est une enquête policière dans un monde où les États-Unis parlent français depuis leur création. Je suis parti de ce postulat et, comme pour les chansons, ça déroule assez facilement mais ça reste du boulot et un métier à part qui demandent du temps. Je devrais aussi bientôt sortir un article sur le "Unplugged" de Nirvana chez Magic RPM.

Merci à Palem ainsi qu'à Alice (AluNiSons) pour le relais.

Photos : Jordan Dorey