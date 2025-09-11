Alors, oui, cet album a un an. Mais il a fallu ce temps pour encaisser la claque qu'est ce disque. Alors que nous avons réalisée dans ce magazine une interview du groupe, j'aurais tant aimé pouvoir les voir sur scène et photographier leur show. Revenons au premier tome de Génération, dès les premiers riffs, Ambre nous plonge dans un univers musical où l'on se sent immédiatement chez soi. Leur son est résolument rock, teinté de hip-hop, et chanté en français, une combinaison qui, bien que familière en apparence, réussit à se démarquer par son authenticité et son originalité. Les quatre musiciens du groupe affichent clairement leur volonté de s'affranchir des étiquettes et de défendre la mixité sociale à travers leur musique.



Leur premier album, composé de 10 titres pour une durée totale de 35 minutes, est une véritable démonstration de leur talent. Des morceaux comme "Silence" illustrent parfaitement leur capacité à fusionner les genres : commençant comme un titre de hip-hop, il évolue rapidement avec l'irruption d'une guitare électrique puissante et un refrain flirtant avec le metal. Cette association, bien que connue, sonne différemment avec Ambre, grâce à leur approche unique et leur sincérité palpable. Avec ce premier album, Ambre confirme tout le bien que l'on pensait d'eux. Ils ont su évoluer tout en restant fidèles à leur essence, offrant un opus mature et abouti. Chaque morceau est une exploration émotionnelle, où les influences variées se mélangent harmonieusement pour créer un son distinctif. Si leur première bio les revendiquait de Darcy, ils ont rapidement prouvé qu'ils étaient bien plus que cela, créant leur propre genre et imposant leur signature musicale.



La colère et la rage transparaissent dans leurs textes, mais ils invitent également à la réflexion. Chaque morceau raconte une histoire, abordant des thèmes variés tels que la génération actuelle, la consommation, les frontières, la solitude et la lassitude ("Marre à vous"). Mais au-delà de ces sujets, Ambre parle avant tout de la vie, avec une profondeur et une maturité impressionnantes. Enregistré et mixé à Vichy par Stefan Colomb, cet album est une véritable fusion de styles, mais il est surtout marqué par une sincérité qui s'entend dès les premières notes. Ambre nous offre ici un opus riche et cohérent, qui témoigne de leur talent et de leur engagement. C'est une très belle découverte, une fois de plus, qui me fait plaisir. Savoir qu'il existe un tel vivier de talents dans notre pays est une source de fierté et d'inspiration. Ambre est sans aucun doute un groupe à suivre de près, et leur premier album est une preuve éclatante de leur potentiel et de leur originalité.