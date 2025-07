Originaire de Vichy, Ambre secoue la scène rock française avec une musique percutante et sans compromis. Entre rap, slam et gros riffs, le groupe livre un son puissant porté par des textes engagés et lucides. Leur univers, à la croisée du punk rock et du rap conscient, refuse les étiquettes et défend une authenticité rare. Sur scène, leur énergie débordante frappe juste, faisant vibrer chaque espace où ils jouent (et il me tarde de les voir sur scène). Formé de cinq membres aux influences variées, Ambre puise dans l'esprit contestataire du rock. Leur musique parlera aux fans de Darcy, No One Is Innocent, Cachemire ou encore Silmarils, mais avec un style qui leur est propre. Sincérité, rage et émotion sont les piliers d'un projet où chaque mot et note comptent. À l'occasion des un an de la sortie de leur album, nous avons rencontré le groupe pour en savoir plus.

Pouvez-vous nous parler de la genèse de votre groupe ? Comment vous êtes-vous rencontrés et qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la musique ensemble ?

Le projet vient des textes écrits par Sylvain pendant plusieurs années. Avant que cela ne devienne des chansons, c'était simplement des textes, parfois longs, parfois courts, écrits sur son téléphone, à des moments pas spécialement réfléchis : un besoin d'écrire sans savoir pourquoi, souvent en moins de dix minutes par texte, une écriture quasi obligatoire pour pouvoir continuer une journée. Certains textes ont été écrits au bureau, d'autres en voiture ou lors de soirées avec des amis... une écriture complètement instinctive sans aucun but précis : juste un besoin. À force de les relire, j'ai remarqué qu'ils étaient plus proche de plusieurs histoires ressemblant à de petits poèmes ou des chansons plutôt qu'à des textes plus longs et étayés, alors je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire un ou deux morceaux avec, pour voir. N'ayant jamais composé avant et ne connaissant pas vraiment la musique, je me suis formé (aussi un peu à l'instinct), notamment à la MAO, et j'ai proposé quelques maquettes aux membres d'un groupe de cover dans lequel j'étais bassiste à l'époque. Ça a tout de suite plu aux autres membres du groupe avec qui on a travaillé ces premiers morceaux, et on a changé notre projet de cover en projet de composition. On jouait déjà ensemble, on s'est rencontrés dans ce cadre-là.



Vous avez connu récemment un changement de line-up, il a fallu remettre en place tous vos repères au sein du groupe ?

Le line-up a évolué progressivement avec le projet, mais c'est surtout lors de la création et de l'enregistrement de l'album que cela a pas mal bougé. Nos repères ont pas mal changé à ce moment-là, mais avant tout, notre façon de créer et penser notre musique ainsi que le travail qui l'entoure pour partager au mieux nos morceaux. Cela a surtout été un renouveau dans notre vision du projet et dans l'engagement de chacun dans notre musique.



Votre musique est influencée par le rock, mais pas seulement. Il y a également dans votre ADN toutes les musiques contestataires. Quels sont les artistes ou les groupes qui vous ont le plus inspirés ?

On mêle effectivement beaucoup d'influences dans notre musique. Le rock alternatif est le socle de tout ça et ce qui rassemble les membres du groupe, mais on ne se préoccupe pas vraiment du style musical : le message est plus important à nos yeux et il est souvent contestataire ou "engagé" (voire trop ?), ce qui fait que nos inspirations peuvent passer par toutes ces musiques qui en leur temps ont porté la contestation : le punk, le rap, le grunge, le rock et la fusion sont, je pense, nos principales influences. On est de la génération qui a pris la claque Nirvana en pleine face, qui a crié les slogans de RATM , et qui a écouté les paroles des albums de rap tels que ceux d'IAM ou Kery James. On a aussi été marqués par l'esprit des Bérurier Noir et leur appel à y aller avec ce que l'on est et à faire de la musique libre. On peut aussi citer Demago, dont l'album Hôpital notamment est un exemple du genre, ou encore la Team Nowhere (Enhancer et Pleymo notamment) sur le plan musical.



Vous écrivez sur ce que vous voyez, ressentez et pensez. Seriez-vous en mesure de nous donner un exemple de chanson qui illustre particulièrement bien cette démarche sur le nouvel album ?

On écrit les textes au feeling, à l'instinct et souvent rapidement sur les sujets qui nous touchent.

Par exemple, le texte de "Paris sans Palace" a été écrit en voiture, en écoutant les infos à la radio en rentrant du travail, ces actus où l'on passe de la misère que vivent certains au luxe dont profitent d'autres sans qu'aucun parallèle n soit fait entre tout cela. Le besoin de se garer pour écrire, le besoin d'écrire sur ce contraste, sur ces vies laissées de côté ou dont on se sert aussi dans notre monde de production effréné. Pour la musique, c'est un peu le même principe. On mêle souvent le son de la colère à celui de mélodies plus "jolies" qui reflète le bon et le mauvais que tout le monde peut vivre ou ressentir.



L'album Génération est un appel à la tolérance et à la diversité. Comment cette thématique se manifeste-t-elle dans vos chansons et particulièrement sur cet album ?

Cet album est avant tout une vision instinctive de ce qui se passe autour de nous, il n'y a pas spécialement de réflexion ni de programme dans l'écriture des chansons, mais elles sont surtout une réaction à ce que l'on voit, à ce que l'on pense et forcément la tolérance et la diversité (ou leur manque trop souvent) nous touchent.



Vous passez d'un EP à un album qui sera en deux parties, comment avez-vous envisagé ce passage à un double long format ?

On a sorti un EP au début du projet pour faire connaître notre musique en ressortant six textes parmi un peu plus de 200 écrits. Un format plus long était envisagé dès le début du projet, ou en tout cas l'idée de sortir pas mal d'autres chansons. Les textes étant plutôt des histoires, le fait de séparer les sorties en tomes, comme on le ferait pour des livres, nous a semblé intéressant dans notre projet, d'où ces deux tomes.



Cette interview arrive entre le tome 1 et le tome 2. C'est l'occasion de faire un point sur l'écho qu'a reçu le premier tome tout en abordant le deuxième, l'album a pu trouver son public comme vous l'attendiez ?

Le premier tome, dans la continuité de l'EP, a reçu un bel accueil et est encore récent, en tout cas en live, mais aussi du fait que notre projet est récent, émergent comme on dit et n'a pas encore vraiment trouvé son public. On a tout de même reçu beaucoup de bons retours et on prend plaisir à le partager, et c'est avant tout ce qui nous anime !



Vous avez dit que "Génération tome 2" durera 35 minutes. Pourquoi ce choix de durée ? Et que pouvez-vous nous dire sur le contenu de ce prochain opus ? Il sera également dans l'urgence, en 35 minutes le message peut passer, mais pourquoi pas plus ? La situation actuelle du monde qui va en se dégradant doit être une grande source d'inspiration pour même poursuivre sur un tome 3 ou 4.

Le tome 1 fait 35 minutes. Pour le 2, on ne sait pas encore, mais ce sera effectivement un album plutôt "court". Cette durée nous semble adaptée à ce que l'on fait : partager des messages, faire parler le silence, ce que l'on laisse sous silence, dans l'urgence. Nous ne sommes pas là pour en faire des tonnes, mais pour alerter sur certains sujets, encore une fois avec urgence. Ce deuxième tome (comme le premier d'ailleurs) sera aussi une évolution de notre son, de notre musique et la confirmation du "style" Ambre. La situation du monde actuelle est forcément une grande source d'inspiration, mais on a tout de même l'impression que c'est un éternel recommencement et que nos premiers textes, écrits il y a déjà plusieurs années, sont malheureusement encore (peut-être même plus) d'actualité.



Vos chansons sont brutes, épidermiques, quasiment pavloviennes. Comment équilibrez-vous cette sincérité avec le besoin de toucher un large public ?

Notre objectif, et ce pourquoi on fait de la musique, n'a pas grand-chose à voir avec le besoin de toucher un large public. On ne se travestira pas pour toucher plus de monde, on espère juste arriver à être écouté par le plus de personnes possible. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, à vrai dire, ce n'est pas ce qui nous préoccupe, on est bien conscients qu'on ne plaira pas à tout le monde, que tout le monde n'est pas prêt à écouter cela. On nous dit d'ailleurs assez régulièrement que nos chansons sont trop "engagées", ce qui nous empêche l'accès à certaines scènes ou à certains médias, mais on ne changera pas pour autant. Du coup, je ne pense pas qu'on cherche un équilibre entre sincérité et besoin de toucher un large public et si ça doit arriver un jour, ce sera le moment d'arrêter !



L'écologie est un thème important pour vous. Comment intégrez-vous ce message dans votre musique sans tomber dans le cliché ?

L'écologie est un des thèmes les plus importants de notre époque et quand on voit comment elle est considérée dans les hautes "sphères", alors on ne peut que s'indigner ! C'est un des sujets les plus passés dans le silence également. On en entend parler tous les jours, les politiques s'en servent très régulièrement, mais pourtant on ne fait pas grand chose pour que ça s'arrange, sous couvert de capitalisme et de productivité : on ne peut donc pas laisser ce sujet de côté ! On ne sait pas si, quand on l'évoque, on tombe dans le cliché ou pas. En tout cas, on le fait avec notre vision et notre sincérité. Et si c'est cliché, alors c'est peut-être que ceux qui pensent cela ne sont pas prêts à l'écouter et à se remettre en question à ce sujet ?!



En tant que groupe ayant la quarantaine, comment voyez-vous l'évolution de la scène musicale actuelle par rapport à celle de votre jeunesse ?

Oui, la scène a pas mal évolué mais surtout dans le minimalisme, non ? Peut-être pour une histoire de rentabilité ? Ça devient de plus en plus rare de voir des instruments sur scène, des paroles engagées et des sujets provocants et clivants donnant lieu à de la réflexion ... Mais peut-être que ça reviendra !



Vous avez des enfants et vous parlez de l'importance de sauver le monde pour les générations futures. Comment cette responsabilité influence-t-elle votre créativité ?

Cette responsabilité est naturelle, je pense. Comme tu l'as dit dans la question précédente, on a la quarantaine pour la plupart, on a des enfants, et forcément, on se demande ce que l'on peut faire pour leur assurer un avenir le moins compliqué possible. C'est peut-être ça qui nous inspire et influence notre créativité.



Le morceau d'ouverture s'appelle "Machine". Sans humour noir, peut-on dire qu'Ambre a la rage contre la machine ?

Ambre a la rage (ou de la colère) contre toutes les machines à broyer : que ce soit les machines de productivité, capitalistes, politiques, mais aussi patriarcales, de la bien-pensance, du "c'est comme ça qu'il faut faire" donc oui, Ambre a une forme de rage, mais surtout contre l'injustice et le désastre que cela provoque.



Vos pochettes sont en noir et blanc ne sont pas pour me déplaire en tant que photographe, mais cela rend l'iconographie sombre, même si sur l'EP la petite fille semble trouver une issue par le chemin qu'elle a devant elle, et sur le premier tome de "Génération", la femme semble s'émanciper de la gravité et s'envoler ? Comme dit Camus, « Il faut imaginer Sisyphe heureux » ? S'agit il de la femme de "Paris sans Palace" ?

En général, nos pochettes et nos visuels sont effectivement souvent en noir et blanc. Ce n'est pas un choix ou une obligation de départ, mais plutôt une évidence quand on les crée. Comme dans notre musique, on contrebalance le sombre et la lumière (représentée pour la couleur ambre dans nos visuels) car ça nous semble cohérent avec nos histoires. En effet, dans les visuels de l'EP ou de l'album, les personnages trouvent une issue à cet aspect sombre, que ce soit par le chemin ou l'émancipation, la jeune femme représentée sur la pochette de l'album trouve un moyen de se libérer de cette gravité tout en ayant conscience de cela : c'est tout simplement Ambre qui grandit et tente d'évoluer dans ce monde !



Si je continue sur la piste du courant existentialisme, il y du Sartre dans "L'Autre" ? L'enfer c'est les autres ou l'enfer c'est la machine ?

L'enfer, c'est tout ce qui nous empêche d'être nous-même : les autres, la (ou les) machine(s), le monde, les règles parfois, mais aussi ... nous-même !



En 2025 l'Homme a-t-il des raisons de se réjouir ?

Il y a toujours, même dans le plus sombre, des raisons de se réjouir, mais on est pas tous égaux avec cela, certains en ont plus que d'autres. De manière générale, ce serait bien qu'on essaie d'avoir des raisons communes et de se préoccuper un peu plus de celles qui feront que les autres aussi se réjouissent.



Pouvez-vous nous en dire plus sur le morceau "Génération" ? Quelle est l'histoire derrière cette chanson et quel message souhaitez-vous transmettre ? Car en tant que titre éponyme, elle représente l'album également ?

Le morceau "Génération" parle d'une majorité des sujets que l'on évoque dans nos autres histoires, mais avec une vision de l'époque et des sujets qui l'entourent : l'écologie bien sûr, mais aussi l'éducation, le vivre-ensemble, le racisme, l'argent et son pouvoir, l'influence des médias, et des solutions que l'on essaie de trouver pour changer cela. Ce morceau a été écrit en regardant la vidéo "Réveillons-nous" du collectif "Avant l'orage" de Camille Étienne (la voix féminine dans le morceau) et Solal Moisan. Cette vidéo traite avant toute chose d'écologie et on a voulu y ajouter d'autres sujets qui à notre époque nous semblent en corrélation avec cela. Elle représente effectivement l'album, ces sujets et ce que l'on est.



Quel est la suite pour 2025 ? Y a-t-il des projets ou des collaborations en cours dont vous pouvez nous parler ?

En 2025, on va continuer de traverser la France pour proposer nos morceaux en concert.

Pour l'instant, il n'y a pas de collaborations prévues, mais on ne sait jamais. On a pas mal d'idées et on aime bien l'urgence, donc ... pourquoi pas ! Il y aura aussi l'enregistrement des morceaux du tome 2 et peut-être la sortie de quelques-uns !



Le mot de la fin ?

On n'aime pas la fin, alors ça continue !

Merci à Sissy et Sylvain.

Photos : © Moov'In Art