Am Samstag a remis le couvert, bon, ils n'ont pas changé leurs "S" (et s'en sont excusés par un petit mot bien sympa), mais leurs titres sont toujours aussi accrocheurs, y compris sur la longueur d'un album de 13 titres. Leur amour de Nirvana n'était pas franchement un secret mais ils l'assument et ont même enregistré une cover de "School" (qui n'est pas sur ce Dualism mais dispo sur Youtube et les plate-forme), c'est une autre reprise, plus délicate, qui nous est livrée, celle du "Hardly wait" de PJ Harvey, aussi culte que toujours classe. On est toujours très proche de cet esprit et j'en connais certains à qui cela pose problème car ce serait "too much" ou "mais attends, c'est carrément le même plan que sur "Aneurysm"... Bah moi je m'en fous et je kiffe. Le son est plus moderne (Jack Endino ne bosse plus avec le même matos !), c'est une fille derrière le micro et ils sont Suisses, ça fait déjà pas mal de différences avec la référence de Seattle, non ? Et si sur quelques plans, les inspirations sont flagrantes, sur la durée (plus de 40 minutes), on les oublie pour ne plus écouter qu'Am Samstag et leur volonté d'envoyer des grosses lignes de basse, des attaques vocales frontales et cogner sur les fûts. Par ailleurs, quelques titres sortent de l'ombre des maîtres du passé avec des textes et/ou des idées différentes ("Do you wanna have fun ?", "Suzie Q" qui n'est pas celle de Creedence Clearwater Revival). Si tu avais raté l'EP, tu as le droit à une demi-séance de rattrapage avec "Meatballs" et "You make me feel", deux bons morceaux mais qui vont se faire voler la vedette par d'autres pépites plus fraîches que sont "Burn Notre Dame" (assez doux pour le coup), "Auf Wiedersehen" qui devrait faire son petit effet en live et surtout "Miss Butch" à la dynamique imparable. Le groupe l'a bien compris (à croire qu'ils l'ont fait exprès !) et a sorti une lyric video pour cette chanson que je t'invite à aller découvrir sans plus attendre...

Oli