Babes in Toyland ? L7 ? Hole ? Non, c'est Am Samstag, pas de doute, ils kiffent les années 90 et le grunge nerveux. C'est un trio fondé par une guitariste et chanteuse, Gaby Varela, qui trouve deux garçons pour l'accompagner en piochant chez Science Of Disorder (Stéphane (basse) et Baptiste (batterie)), histoire de donner de la consistance et davantage de grain à ses compositions. Pour ne pas dénaturer ses envies (et se faire un petit plaisir ?), c'est Jack Endino (qui a réussi à produire Soundgarden, Mudhoney, Tad et Nirvana avant 1990 !) qui met en boîte 4 titres qui fleurent bon le temps pourri de l'état de Washington. Les intentions sont claires, les références largement assumées, on va donc juste apprécier ce premier EP pour ce qu'il est : une résurgence grungy très fidèle au son du début des années 90, si le groupe veut aller plus loin, on sera demandeur d'un peu plus de personnalité. En s'affranchissant un peu des grandes sœurs (surtout Babes in Toyland), Am Samstag pourra se forger son identité sans renier ses amours de jeunesse (pourquoi pas en intégrant plus de chant masculin comme sur "School books" ?). Et pendant que je suis dans les demandes perso, si c'est possible, merci de modifier la tronche des 2 "S" qui peuvent en rappeler d'autres...

Oli