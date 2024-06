Le label Howlin' Banana Records a le chic pour nous sortir des petites pépites de nulle part, que d'aucuns qualifieraient même de "bon tuyau". Bingo à nouveau avec ce quatuor bruxellois, Almost Lovers, qui a conquis direct mon cœur de true rockeur. Alors oui, il n'y a que six titres, le disque s'appelle EP #2 et ce n'est même pas un disque puisque ça ne sort qu'en K7. Enfer et damnation, pourquoi pas en 78 tours tant qu'on y est ! S'il y a un format pour lequel je milite, avec les actuels prix débiles des vinyles, c'est plutôt ce bon vieux CD.

Ces presque amoureux font donc un presque sans faute en remettant au goût du jour la power-pop 70's/80's de Joe Jackson, Elvis Costello ou encore Paul Collins pour ce qui est des classiques, et celle plus contemporaine de Kurt Baker, moins connue mais dans un esprit et une fraîcheur similaires. Des titres de 3 minutes en moyenne, couplet/refrain, couplet/refrain, un petit pont/solo qui va bien et fonctionne depuis la naissance du r'n'r, et on y retourne avec entrain. Presque sans faute car "Come around" est un poil en deçà mais le reste, de "Time" à "Waiting", en passant par "Let it go" ou "Before I'm gone", sont autant de tubes incandescents et sucrés à la fois, évoquant la fougue juvénile et les premiers émois maladroits. Vivement le EP #3, voire le LP #1 !